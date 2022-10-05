05 октября 2022

Глава Еврокомиссии предложит странам ЕС комплекс мер для снижения цен на газ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водонапорная колонка с подогревом. Курган, газ, газовые трубы, онеопасно
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС разработать комплекс мер для снижения цен на газ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Требуется обсудить возможный комплекс действий, которые нужно предпринять для снижения цен на импортируемый газ. С таким письменным предложением обратилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен к лидерам стран ЕС.

«Я рекомендую ускорить переговоры с нашими надежными поставщиками для снижения цен на все виды газа», — говорится в письме, передает РИА «Новости». По ее словам, такими партнерами являются, прежде всего, Норвегия и США. Глава еврокомиссии также предложила использовать общеевропейскую платформу для совместных закупок газа. По ее словам, это поможет избежать борьбу за поставщиков между странами ЕС.

Ранее в «Газпроме» предложили очевидный выход из энергокризиса, который мог бы спасти Европу. Евросоюз и США ввели против РФ жесткие санкции в связи с началом спецоперации на Украине. Впрочем, они повлияли в первую очередь на ЕС, где начался сильнейший газовый кризис, повышение цен на ряд товаров и увеличение стоимости коммунальных услуг.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Требуется обсудить возможный комплекс действий, которые нужно предпринять для снижения цен на импортируемый газ. С таким письменным предложением обратилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен к лидерам стран ЕС. «Я рекомендую ускорить переговоры с нашими надежными поставщиками для снижения цен на все виды газа», — говорится в письме, передает РИА «Новости». По ее словам, такими партнерами являются, прежде всего, Норвегия и США. Глава еврокомиссии также предложила использовать общеевропейскую платформу для совместных закупок газа. По ее словам, это поможет избежать борьбу за поставщиков между странами ЕС. Ранее в «Газпроме» предложили очевидный выход из энергокризиса, который мог бы спасти Европу. Евросоюз и США ввели против РФ жесткие санкции в связи с началом спецоперации на Украине. Впрочем, они повлияли в первую очередь на ЕС, где начался сильнейший газовый кризис, повышение цен на ряд товаров и увеличение стоимости коммунальных услуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...