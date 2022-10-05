Глава Еврокомиссии предложит странам ЕС комплекс мер для снижения цен на газ 05 октября 2022 в 23:49 Размер текста - 17 + Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС разработать комплекс мер для снижения цен на газ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Требуется обсудить возможный комплекс действий, которые нужно предпринять для снижения цен на импортируемый газ. С таким письменным предложением обратилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен к лидерам стран ЕС. «Я рекомендую ускорить переговоры с нашими надежными поставщиками для снижения цен на все виды газа», — говорится в письме, передает РИА «Новости». По ее словам, такими партнерами являются, прежде всего, Норвегия и США. Глава еврокомиссии также предложила использовать общеевропейскую платформу для совместных закупок газа. По ее словам, это поможет избежать борьбу за поставщиков между странами ЕС. Ранее в «Газпроме» предложили очевидный выход из энергокризиса, который мог бы спасти Европу. Евросоюз и США ввели против РФ жесткие санкции в связи с началом спецоперации на Украине. Впрочем, они повлияли в первую очередь на ЕС, где начался сильнейший газовый кризис, повышение цен на ряд товаров и увеличение стоимости коммунальных услуг. Требуется обсудить возможный комплекс действий, которые нужно предпринять для снижения цен на импортируемый газ. С таким письменным предложением обратилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен к лидерам стран ЕС. «Я рекомендую ускорить переговоры с нашими надежными поставщиками для снижения цен на все виды газа», — говорится в письме, передает РИА «Новости». По ее словам, такими партнерами являются, прежде всего, Норвегия и США. Глава еврокомиссии также предложила использовать общеевропейскую платформу для совместных закупок газа. По ее словам, это поможет избежать борьбу за поставщиков между странами ЕС. Ранее в «Газпроме» предложили очевидный выход из энергокризиса, который мог бы спасти Европу. Евросоюз и США ввели против РФ жесткие санкции в связи с началом спецоперации на Украине. Впрочем, они повлияли в первую очередь на ЕС, где начался сильнейший газовый кризис, повышение цен на ряд товаров и увеличение стоимости коммунальных услуг. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям