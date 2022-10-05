В ЛНР раскрыли дальнейшие шаги республики после присоединения к России Посол ЛНР Мирошник: следующим шагом интеграции с РФ станет освобождение территорий 05 октября 2022 в 23:54 Размер текста - 17 + Солдаты РФ и ЛНР должны слиться в единый боевой механизм, заявил Родион Мирошник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Следующим шагом интеграции Луганской народной республики (ЛНР) с Россией станет освобождение территорий региона. Об этом заявил посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. «Стартовал переходный период. И теперь первым и важнейшим будет полное освобождение и обеспечение безопасности», — заявил Родион Мирошник РИА «Новости». Еще одним важным шагом интеграции дипломат назвал «реальное слияние военных подразделений» ЛНР и Вооруженных сил РФ в «один хорошо воюющий боевой механизм». «Без перекосов и разницы в подходах. Более того, с использованием опыта наших бойцов», — подчеркнул он. Референдумы о присоединении к России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской области проходили с 23 по 27 сентября. Они были признаны состоявшимися. 30 сентября президент Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав РФ. 5 октября Путин назначил временно исполняющих обязанности глав этих субъектов. Следующим шагом интеграции Луганской народной республики (ЛНР) с Россией станет освобождение территорий региона. Об этом заявил посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. «Стартовал переходный период. И теперь первым и важнейшим будет полное освобождение и обеспечение безопасности», — заявил Родион Мирошник РИА «Новости». Еще одним важным шагом интеграции дипломат назвал «реальное слияние военных подразделений» ЛНР и Вооруженных сил РФ в «один хорошо воюющий боевой механизм». «Без перекосов и разницы в подходах. Более того, с использованием опыта наших бойцов», — подчеркнул он. Референдумы о присоединении к России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской области проходили с 23 по 27 сентября. Они были признаны состоявшимися. 30 сентября президент Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав РФ. 5 октября Путин назначил временно исполняющих обязанности глав этих субъектов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям