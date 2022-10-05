05 октября 2022

В ЛНР раскрыли дальнейшие шаги республики после присоединения к России

Посол ЛНР Мирошник: следующим шагом интеграции с РФ станет освобождение территорий
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка военнослужащих для участия в спецоперации. Челябинск, армия, военные, солдаты, военнослужащие, бойцы, военная форма, вс рф, контрактники
Солдаты РФ и ЛНР должны слиться в единый боевой механизм, заявил Родион Мирошник Фото:
новость из сюжета
Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Следующим шагом интеграции Луганской народной республики (ЛНР) с Россией станет освобождение территорий региона. Об этом заявил посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

«Стартовал переходный период. И теперь первым и важнейшим будет полное освобождение и обеспечение безопасности», — заявил Родион Мирошник РИА «Новости».

Еще одним важным шагом интеграции дипломат назвал «реальное слияние военных подразделений» ЛНР и Вооруженных сил РФ в «один хорошо воюющий боевой механизм». «Без перекосов и разницы в подходах. Более того, с использованием опыта наших бойцов», — подчеркнул он.

Референдумы о присоединении к России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской области проходили с 23 по 27 сентября. Они были признаны состоявшимися. 30 сентября президент Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав РФ. 5 октября Путин назначил временно исполняющих обязанности глав этих субъектов.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следующим шагом интеграции Луганской народной республики (ЛНР) с Россией станет освобождение территорий региона. Об этом заявил посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. «Стартовал переходный период. И теперь первым и важнейшим будет полное освобождение и обеспечение безопасности», — заявил Родион Мирошник РИА «Новости». Еще одним важным шагом интеграции дипломат назвал «реальное слияние военных подразделений» ЛНР и Вооруженных сил РФ в «один хорошо воюющий боевой механизм». «Без перекосов и разницы в подходах. Более того, с использованием опыта наших бойцов», — подчеркнул он. Референдумы о присоединении к России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской области проходили с 23 по 27 сентября. Они были признаны состоявшимися. 30 сентября президент Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав РФ. 5 октября Путин назначил временно исполняющих обязанности глав этих субъектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...