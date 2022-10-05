В свердловском городе пропавшую пенсионерку начали искать спустя шесть дней. Фото

06 октября 2022 в 00:20 Размер текста - 17 +

Женщина ушла из дома 1 октября и не вернулась (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловска область) 1 октября пропала 61-летняя Елена Болотина. Информацию о пропавшей пенсионерке разместили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». «Пропала Болотина Елена из Нижнего Тагила. С 1 октября ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении. Волонтеры отмечают, что рост женщины — 164 сантиметра, у нее карие глаза и светло-русые волосы. Она была одета в темно-синий плащ, черный брюки и полуботинки. Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей женщины, то просьба позвонить по номеру +7 (953) 053-04-83 или +7 (965) 533-33-99. Ранее URA.RU писало о пропавших женщинах из деревни Полуденная (Свердловская область), которых ищут со 2 октября. По словам волонтеров, они ушли в лес и не вернулись. Болотина Елена пропала 1 октября Фото: сообщество «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте»

В Нижнем Тагиле (Свердловска область) 1 октября пропала 61-летняя Елена Болотина. Информацию о пропавшей пенсионерке разместили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». «Пропала Болотина Елена из Нижнего Тагила. С 1 октября ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении. Волонтеры отмечают, что рост женщины — 164 сантиметра, у нее карие глаза и светло-русые волосы. Она была одета в темно-синий плащ, черный брюки и полуботинки. Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей женщины, то просьба позвонить по номеру +7 (953) 053-04-83 или +7 (965) 533-33-99. Ранее URA.RU писало о пропавших женщинах из деревни Полуденная (Свердловская область), которых ищут со 2 октября. По словам волонтеров, они ушли в лес и не вернулись.