Путин расширил список получающих отсрочку от мобилизации

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Глава государства отметил, что Минобороны вовремя не внесло изменения в правовую базу Фото:
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Мобилизация в России

Президент России Владимир Путин расширил список россиян, претендующих на отсрочку мобилизации. По словам главы государства, он добавил в списки аспирантов вузов, а также тех, кто обучается в вечернее время.

«Я подписал документы об отсрочке от мобилизации тех, кто учится в вечернее время и аспирантов. Минобороны не внесло вовремя изменения в правовую базу по списку тех, кто не подпадает под мобилизацию», — заявил Путин во время во время видеоконференции с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года», трансляция которого велась на телеканале «Россия 24».

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Президент России Владимир Путин расширил список россиян, претендующих на отсрочку мобилизации. По словам главы государства, он добавил в списки аспирантов вузов, а также тех, кто обучается в вечернее время. «Я подписал документы об отсрочке от мобилизации тех, кто учится в вечернее время и аспирантов. Минобороны не внесло вовремя изменения в правовую базу по списку тех, кто не подпадает под мобилизацию», — заявил Путин во время во время видеоконференции с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года», трансляция которого велась на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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