Минцифры: не призовут только сотрудников ИТ, участвующих в важных процессах

05 октября 2022 в 13:20 Размер текста - 17 +

По словам Шабаева, сферы ИТ и связи не являются исключением для мобилизации Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Не привлекаются к мобилизации только те сотрудники ИТ, которые участвуют в критически важных процессах. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. «Мобилизация затрагивает всех, ИТ и связь — не исключение. Не привлекаются к службе те сотрудники, которые участвуют в критически важных процессах», — цитирует Шадаева Минцифры России в своем telegram-канале. Ранее Минцифры опубликовало список IT-специалистов, которых не призовут в армию. Всего в перечень ведомства вошло 195 специальностей. Шадаев также сообщил, что для получения отсрочки сотрудники ИТ-компаний должны иметь высшее образование.

Не привлекаются к мобилизации только те сотрудники ИТ, которые участвуют в критически важных процессах. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. «Мобилизация затрагивает всех, ИТ и связь — не исключение. Не привлекаются к службе те сотрудники, которые участвуют в критически важных процессах», — цитирует Шадаева Минцифры России в своем telegram-канале. Ранее Минцифры опубликовало список IT-специалистов, которых не призовут в армию. Всего в перечень ведомства вошло 195 специальностей. Шадаев также сообщил, что для получения отсрочки сотрудники ИТ-компаний должны иметь высшее образование.