Минцифры: не призовут только сотрудников ИТ, участвующих в важных процессах

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По словам Шабаева, сферы ИТ и связи не являются исключением для мобилизации Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Не привлекаются к мобилизации только те сотрудники ИТ, которые участвуют в критически важных процессах. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

«Мобилизация затрагивает всех, ИТ и связь — не исключение. Не привлекаются к службе те сотрудники, которые участвуют в критически важных процессах», — цитирует Шадаева Минцифры России в своем telegram-канале.

Ранее Минцифры опубликовало список IT-специалистов, которых не призовут в армию. Всего в перечень ведомства вошло 195 специальностей. Шадаев также сообщил, что для получения отсрочки сотрудники ИТ-компаний должны иметь высшее образование.

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Не привлекаются к мобилизации только те сотрудники ИТ, которые участвуют в критически важных процессах. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. «Мобилизация затрагивает всех, ИТ и связь — не исключение. Не привлекаются к службе те сотрудники, которые участвуют в критически важных процессах», — цитирует Шадаева Минцифры России в своем telegram-канале. Ранее Минцифры опубликовало список IT-специалистов, которых не призовут в армию. Всего в перечень ведомства вошло 195 специальностей. Шадаев также сообщил, что для получения отсрочки сотрудники ИТ-компаний должны иметь высшее образование.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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