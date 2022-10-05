Минцифры: не призовут только сотрудников ИТ, участвующих в важных процессах

По словам Шабаева, сферы ИТ и связи не являются исключением для мобилизации
новость из сюжетаМобилизация в России
Не привлекаются к мобилизации только те сотрудники ИТ, которые участвуют в критически важных процессах. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.
«Мобилизация затрагивает всех, ИТ и связь — не исключение. Не привлекаются к службе те сотрудники, которые участвуют в критически важных процессах», — цитирует Шадаева Минцифры России в своем telegram-канале.
Ранее Минцифры опубликовало список IT-специалистов, которых не призовут в армию. Всего в перечень ведомства вошло 195 специальностей. Шадаев также сообщил, что для получения отсрочки сотрудники ИТ-компаний должны иметь высшее образование.
Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер