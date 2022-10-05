«Коммерсант»: в России не возникнет дефицит зимних шин для легковых авто

06 октября 2022 в 04:34 Размер текста - 17 +

Объемов зимней резины в России хватит на более чем девять месяцев, считают в ЦРПТ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Запасы шин в России к сентябрю 2022 года составляют более 80 миллионов единиц, из которых более 33 миллиона — зимние. Это следует из данных национальной системы маркировки «Честный знак». Запасы шин для легковых автомобилей к сентябрю составляют более 80 миллионов штук, 33 миллиона из которых — зимние, подсчитали в «Честном знаке», передает « Коммерсант ». Такого объема зимней резины хватит более чем на девять месяцев, оценивает оператор системы маркировки ЦРПТ. Отмечается, что из общего объема запасов 65% шин произведены в России, а остальные были импортированы. В основном шины завозили в РФ из Китая, Южной Кореи, Турции и Узбекистана, уточнили в ЦРПТ. Страны Евросоюза, США, Великобритания и ряд других государств ввели беспрецедентные санкции против РФ после начала российской спецоперации на Украине. В апреле Минпромторг РФ внес комплектующие для автомобилей, в том числе шины, в перечь товаров, которые будут ввозиться в страну по параллельному импорту.

Запасы шин в России к сентябрю 2022 года составляют более 80 миллионов единиц, из которых более 33 миллиона — зимние. Это следует из данных национальной системы маркировки «Честный знак». Запасы шин для легковых автомобилей к сентябрю составляют более 80 миллионов штук, 33 миллиона из которых — зимние, подсчитали в «Честном знаке», передает «Коммерсант». Такого объема зимней резины хватит более чем на девять месяцев, оценивает оператор системы маркировки ЦРПТ. Отмечается, что из общего объема запасов 65% шин произведены в России, а остальные были импортированы. В основном шины завозили в РФ из Китая, Южной Кореи, Турции и Узбекистана, уточнили в ЦРПТ. Страны Евросоюза, США, Великобритания и ряд других государств ввели беспрецедентные санкции против РФ после начала российской спецоперации на Украине. В апреле Минпромторг РФ внес комплектующие для автомобилей, в том числе шины, в перечь товаров, которые будут ввозиться в страну по параллельному импорту.