05 октября 2022

«Коммерсант»: в России не возникнет дефицит зимних шин для легковых авто

© Служба новостей «URA.RU»
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Колеса и диски. Курган, колеса, диски, шины, резина
Объемов зимней резины в России хватит на более чем девять месяцев, считают в ЦРПТ Фото:

Запасы шин в России к сентябрю 2022 года составляют более 80 миллионов единиц, из которых более 33 миллиона — зимние. Это следует из данных национальной системы маркировки «Честный знак».

Запасы шин для легковых автомобилей к сентябрю составляют более 80 миллионов штук, 33 миллиона из которых — зимние, подсчитали в «Честном знаке», передает «Коммерсант». Такого объема зимней резины хватит более чем на девять месяцев, оценивает оператор системы маркировки ЦРПТ.

Отмечается, что из общего объема запасов 65% шин произведены в России, а остальные были импортированы. В основном шины завозили в РФ из Китая, Южной Кореи, Турции и Узбекистана, уточнили в ЦРПТ.

Страны Евросоюза, США, Великобритания и ряд других государств ввели беспрецедентные санкции против РФ после начала российской спецоперации на Украине. В апреле Минпромторг РФ внес комплектующие для автомобилей, в том числе шины, в перечь товаров, которые будут ввозиться в страну по параллельному импорту.

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Запасы шин в России к сентябрю 2022 года составляют более 80 миллионов единиц, из которых более 33 миллиона — зимние. Это следует из данных национальной системы маркировки «Честный знак». Запасы шин для легковых автомобилей к сентябрю составляют более 80 миллионов штук, 33 миллиона из которых — зимние, подсчитали в «Честном знаке», передает «Коммерсант». Такого объема зимней резины хватит более чем на девять месяцев, оценивает оператор системы маркировки ЦРПТ. Отмечается, что из общего объема запасов 65% шин произведены в России, а остальные были импортированы. В основном шины завозили в РФ из Китая, Южной Кореи, Турции и Узбекистана, уточнили в ЦРПТ. Страны Евросоюза, США, Великобритания и ряд других государств ввели беспрецедентные санкции против РФ после начала российской спецоперации на Украине. В апреле Минпромторг РФ внес комплектующие для автомобилей, в том числе шины, в перечь товаров, которые будут ввозиться в страну по параллельному импорту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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