В селе Новоалексеевское (Свердловская область) 5 октября пропал 13-летний Эдуард Гашев. Об этом сообщили волонтеры из поискового отряда «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте».
«5 октября ушел из дома Эдуард Гашев. Мальчик потерялся под Первоуральском», — говорится в сообщении.
Рост мальчика — 150 сантиметров, у него карие глаза и серые волосы. На момент пропажи был одет в синюю спортивную кофту, серые штаны и зеленые кроссовки.
Поиском пропавшего также занимается ОМВД России по Первоуральску. Если вам что-то известно о местонахождении мальчика, то просьба позвонить по номеру +7 (962) 316-55-42 или +7 (343) 964-82-21.
Ранее URA.RU писало о пропавшей 61-летней женщине из Нижнего Тагила. Она ушла из дома 1 октября.
Эдуард пропал 5 октября
Фото: сообщество «Поисковый отряд «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте»
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В селе Новоалексеевское (Свердловская область) 5 октября пропал 13-летний Эдуард Гашев. Об этом сообщили волонтеры из поискового отряда «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте». «5 октября ушел из дома Эдуард Гашев. Мальчик потерялся под Первоуральском», — говорится в сообщении. Рост мальчика — 150 сантиметров, у него карие глаза и серые волосы. На момент пропажи был одет в синюю спортивную кофту, серые штаны и зеленые кроссовки. Поиском пропавшего также занимается ОМВД России по Первоуральску. Если вам что-то известно о местонахождении мальчика, то просьба позвонить по номеру +7 (962) 316-55-42 или +7 (343) 964-82-21. Ранее URA.RU писало о пропавшей 61-летней женщине из Нижнего Тагила. Она ушла из дома 1 октября.