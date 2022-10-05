05 октября 2022

В свердловском селе потерялся 13-летний мальчик. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дети. Тюмень, ребенок, детская площадка, горка, детский городок, дети, мальчик
Мальчик пропал 5 октября (фото из архива) Фото:

В селе Новоалексеевское (Свердловская область) 5 октября пропал 13-летний Эдуард Гашев. Об этом сообщили волонтеры из поискового отряда «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте».

«5 октября ушел из дома Эдуард Гашев. Мальчик потерялся под Первоуральском», — говорится в сообщении.

Рост мальчика — 150 сантиметров, у него карие глаза и серые волосы. На момент пропажи был одет в синюю спортивную кофту, серые штаны и зеленые кроссовки.

Поиском пропавшего также занимается ОМВД России по Первоуральску. Если вам что-то известно о местонахождении мальчика, то просьба позвонить по номеру +7 (962) 316-55-42 или +7 (343) 964-82-21.

Ранее URA.RU писало о пропавшей 61-летней женщине из Нижнего Тагила. Она ушла из дома 1 октября.

Эдуард пропал 5 октября
Фото:

Все новости про частичную мобилизацию в Свердловской области мы публикуем в нашем Telegram канале. Подпишись — https://t.me/EkatskoeChtivo

В селе Новоалексеевское (Свердловская область) 5 октября пропал 13-летний Эдуард Гашев. Об этом сообщили волонтеры из поискового отряда «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте». «5 октября ушел из дома Эдуард Гашев. Мальчик потерялся под Первоуральском», — говорится в сообщении. Рост мальчика — 150 сантиметров, у него карие глаза и серые волосы. На момент пропажи был одет в синюю спортивную кофту, серые штаны и зеленые кроссовки. Поиском пропавшего также занимается ОМВД России по Первоуральску. Если вам что-то известно о местонахождении мальчика, то просьба позвонить по номеру +7 (962) 316-55-42 или +7 (343) 964-82-21. Ранее URA.RU писало о пропавшей 61-летней женщине из Нижнего Тагила. Она ушла из дома 1 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...