Жители ЯНАО жалуются на мороженные арбузы

Продавец не вернул деньги за испорченный арбуз
В Ноябрьске (ЯНАО) местные жители пожаловались на перемороженные арбузы. Об этом говорится на странице пользователя в соцсети «ВКонтакте».
«Арбузы перемороженные. Продавец не хотел возвращать деньги за товар», — говорится в посте.
Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО жалуются на гнилые арбузы. В сети покупатели разместили видео почерневших от плесени ягод.
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