05 октября 2022
04 октября 2022

Жители ЯНАО жалуются на мороженные арбузы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Овощи и фрукты. Тюмень, фрукты, арбузы
Продавец не вернул деньги за испорченный арбуз Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) местные жители пожаловались на перемороженные арбузы. Об этом говорится на странице пользователя в соцсети «ВКонтакте».

«Арбузы перемороженные. Продавец не хотел возвращать деньги за товар», — говорится в посте.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО жалуются на гнилые арбузы. В сети покупатели разместили видео почерневших от плесени ягод.

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В Ноябрьске (ЯНАО) местные жители пожаловались на перемороженные арбузы. Об этом говорится на странице пользователя в соцсети «ВКонтакте». «Арбузы перемороженные. Продавец не хотел возвращать деньги за товар», — говорится в посте. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО жалуются на гнилые арбузы. В сети покупатели разместили видео почерневших от плесени ягод.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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