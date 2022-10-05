Жители ЯНАО жалуются на мороженные арбузы

Продавец не вернул деньги за испорченный арбуз Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) местные жители пожаловались на перемороженные арбузы. Об этом говорится на странице пользователя в соцсети «ВКонтакте».

«Арбузы перемороженные. Продавец не хотел возвращать деньги за товар», — говорится в посте.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО жалуются на гнилые арбузы. В сети покупатели разместили видео почерневших от плесени ягод.