Город в ЯНАО претендует на звание молодежной столицы России

Лабытнанги подал заявку на конкурс «Молодежная столица России-2023» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лабытнанги (ЯНАО) подало заявку на конкурс «Молодежная столица России-2023». Об этом сообщает губернатор города Марина Трескова на своей странице в сети «ВКонтакте».

«Лабытнанги — молодежная столица России-2023. Смело? Конечно смело! Но ведь все мы знаем, что только „смелым покоряются моря“. Надеемся на удачу, верим в победу и болеем за наших», — говорится в публикации.

Марина Трескова поддерживает молодежь. В сообщении она говорит, что «само по себе стремление победить послужит драйвером развития сферы».

Ранее URA.RU сообщало, что молодежные проекты из ЯНАО поддержали деньгами. Общая сумма поддержки ямальских проектов составила 1,2 миллиона рублей.