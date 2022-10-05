05 октября 2022
04 октября 2022

Город в ЯНАО претендует на звание молодежной столицы России

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие «Университетской смены» для детей из Донецкой народной республики. Челябинск , молодежь, университетская смена
Лабытнанги подал заявку на конкурс «Молодежная столица России-2023» Фото:

Лабытнанги (ЯНАО) подало заявку на конкурс «Молодежная столица России-2023». Об этом сообщает губернатор города Марина Трескова на своей странице в сети «ВКонтакте».

«Лабытнанги — молодежная столица России-2023. Смело? Конечно смело! Но ведь все мы знаем, что только „смелым покоряются моря“. Надеемся на удачу, верим в победу и болеем за наших», — говорится в публикации.

Марина Трескова поддерживает молодежь. В сообщении она говорит, что «само по себе стремление победить послужит драйвером развития сферы».

Ранее URA.RU сообщало, что молодежные проекты из ЯНАО поддержали деньгами. Общая сумма поддержки ямальских проектов составила 1,2 миллиона рублей.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация на Ямале - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao 

Лабытнанги (ЯНАО) подало заявку на конкурс «Молодежная столица России-2023». Об этом сообщает губернатор города Марина Трескова на своей странице в сети «ВКонтакте». «Лабытнанги — молодежная столица России-2023. Смело? Конечно смело! Но ведь все мы знаем, что только „смелым покоряются моря“. Надеемся на удачу, верим в победу и болеем за наших», — говорится в публикации. Марина Трескова поддерживает молодежь. В сообщении она говорит, что «само по себе стремление победить послужит драйвером развития сферы». Ранее URA.RU сообщало, что молодежные проекты из ЯНАО поддержали деньгами. Общая сумма поддержки ямальских проектов составила 1,2 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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