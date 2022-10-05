Мэр Перми утвердил новые оклады чиновникам, ответственным за оборону

Новые оклады будут выплачивать с 1 октября 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермским чиновникам и муниципальным работникам, ответственным за гражданскую оборону и защиту территорий, утвердили новые оклады. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Перми и утверждено главой города Алексеем Демкиным.

Самые большие оклады утверждены начальнику муниципального учреждения, решающего задачи гражданской обороны и защиты, а также его заму. «Начальник: должностной оклад — 39 276 руб. в месяц. Заместитель начальника: должностной оклад — 35 349 руб. в месяц», — говорится в документе. Постановление вступает в силу 1 октября 2023 года.

Заметно меньше оклады у остальных сотрудников учреждения. Новый оклад замначальника по району Перми — 19 609 рублей в месяц, контрактного управляющего — 17 943 рублей в месяц, а у старшего оперативного дежурного — 10 639 руб. в месяц. Среди работников квалификационной группы самые большие оклады у начальника отдела — 18 358 руб. в месяц, главного специалиста 17 943 рублей в месяц и у ведущего экономиста — 14 395 рублей в месяц.

URA.RU также рассказывало ранее о повышении зарплат сотрудникам трех министерств Пермского края. На эти цели региональное правительство выделило более 700 млн рублей.