Власти Запорожья: Украина заблокировала выезд в освобожденную часть региона

02 октября 2022 в 22:21 Размер текста - 17 +

Тысячи людей хотят уехать из подконтрольной Украине территории, заявил Владимир Рогов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина заблокировала выезд через КПП в освобожденную часть Запорожской области. Об этом рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «Киевский режим заблокировал выезд в освобожденную часть Запорожской области через контрольно-пропускные пункты. Пока, к сожалению, людей не выпускают с той стороны по различным надуманным причинам и угрозам», — заявил Рогов РИА «Новости». По его словам, тысячи людей хотят уехать из той части Запорожья, которую контролирует Украина. Российские военные взяли под контроль большую часть Запорожской области во время спецоперации на Украине. Из-за чего ВСУ неоднократно обстреливали территорию. В регионе прошел референдум о вхождении в состав России, большинство жителей одобрили это. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о присоединении к России Запорожья и других освобожденных территорий, сообщает «Ридус». ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области станут субъектами РФ в своих изначальных границах. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Путин объявлял целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь Донбассу.

Украина заблокировала выезд через КПП в освобожденную часть Запорожской области. Об этом рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «Киевский режим заблокировал выезд в освобожденную часть Запорожской области через контрольно-пропускные пункты. Пока, к сожалению, людей не выпускают с той стороны по различным надуманным причинам и угрозам», — заявил Рогов РИА «Новости». По его словам, тысячи людей хотят уехать из той части Запорожья, которую контролирует Украина. Российские военные взяли под контроль большую часть Запорожской области во время спецоперации на Украине. Из-за чего ВСУ неоднократно обстреливали территорию. В регионе прошел референдум о вхождении в состав России, большинство жителей одобрили это. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о присоединении к России Запорожья и других освобожденных территорий, сообщает «Ридус». ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области станут субъектами РФ в своих изначальных границах. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Путин объявлял целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь Донбассу.