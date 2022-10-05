«Известия»: россияне вдвое чаще стали незаконно вывозить деньги из РФ

06 октября 2022 в 08:27 Размер текста - 17 +

Как сообщили в таможенной службе, рост числа нарушений связан с увеличением пассажиропотока Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россияне предприняли в два раза больше попыток незаконно вывезти деньги за границу после объявления в стране частичной мобилизации. Об этом сообщает «Известия», ссылаясь на данные Федеральной таможенной службы. «За последние 10 дней сентября выявлено 557 фактов незаконного перемещения налички через границу. Это почти вдвое больше показателя за аналогичный период 2021-го: тогда было 288 таких нарушений», — сообщили в ФТС «Известиям». Под нарушением имеется в виду недекларирование либо недостоверное указание суммы денег, перевозимых с собой. Нарушением также является вывоз из России иностранной валюты свыше 10 тысяч долларов. В таможенной службе рост числа нарушений объяснили увеличением пассажиропотока. «Также повлияла невозможность осуществления денежных переводов через банки и использования российских карт в ряде стран в связи с принятыми ими мерами недружественного характера», — добавили в ФТС. В конце сентября Центробанк России продлил до 31 марта 2023 года ограничения по выводу денежных средств за рубеж. Россияне и граждане дружественных России стран могут переводить в течение месяца на счета в иностранных банках до 1 млн долларов, пишет RT.

Россияне предприняли в два раза больше попыток незаконно вывезти деньги за границу после объявления в стране частичной мобилизации. Об этом сообщает «Известия», ссылаясь на данные Федеральной таможенной службы. «За последние 10 дней сентября выявлено 557 фактов незаконного перемещения налички через границу. Это почти вдвое больше показателя за аналогичный период 2021-го: тогда было 288 таких нарушений», — сообщили в ФТС «Известиям». Под нарушением имеется в виду недекларирование либо недостоверное указание суммы денег, перевозимых с собой. Нарушением также является вывоз из России иностранной валюты свыше 10 тысяч долларов. В таможенной службе рост числа нарушений объяснили увеличением пассажиропотока. «Также повлияла невозможность осуществления денежных переводов через банки и использования российских карт в ряде стран в связи с принятыми ими мерами недружественного характера», — добавили в ФТС. В конце сентября Центробанк России продлил до 31 марта 2023 года ограничения по выводу денежных средств за рубеж. Россияне и граждане дружественных России стран могут переводить в течение месяца на счета в иностранных банках до 1 млн долларов, пишет RT.