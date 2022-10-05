Бывшему пермскому вице-премьеру продлили домашний арест

06 октября 2022 в 09:57 Размер текста - 17 +

Суд продлил домашний арест до 22 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшему вице-премьеру правительства Пермского края Елене Лопевой продлили арест. Индустриальный суд оставил экс-чиновницу под домашним арестом до конца 2022 года. «Индустриальный райсуд Перми продлил меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении бывшего заместителя председателя правительства региона Елены Лопевой. Мера продлена до 22 декабря текущего года», — сообщает «Коммерсантъ-Пермь». Заседание в суде состоялось 21 сентября. Лопаева была задержана в конце января в Москве. Ей было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что в бывший вице-премьер причастна к хищению более 54 млн рублей из благотворительного фонда «Содействие — XXI век». Лопаеву изначально посадили в СИЗО, но летом текущего года ее отправили под домашний арест.

Бывшему вице-премьеру правительства Пермского края Елене Лопевой продлили арест. Индустриальный суд оставил экс-чиновницу под домашним арестом до конца 2022 года. «Индустриальный райсуд Перми продлил меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении бывшего заместителя председателя правительства региона Елены Лопевой. Мера продлена до 22 декабря текущего года», — сообщает «Коммерсантъ-Пермь». Заседание в суде состоялось 21 сентября. Лопаева была задержана в конце января в Москве. Ей было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что в бывший вице-премьер причастна к хищению более 54 млн рублей из благотворительного фонда «Содействие — XXI век». Лопаеву изначально посадили в СИЗО, но летом текущего года ее отправили под домашний арест.