05 октября 2022

Бывшему пермскому вице-премьеру продлили домашний арест

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Продление домашнего ареста Домосканову Сергею. Курган, оглашение приговора, судебное заседание, приговор суда
Суд продлил домашний арест до 22 декабря Фото:

Бывшему вице-премьеру правительства Пермского края Елене Лопевой продлили арест. Индустриальный суд оставил экс-чиновницу под домашним арестом до конца 2022 года.

«Индустриальный райсуд Перми продлил меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении бывшего заместителя председателя правительства региона Елены Лопевой. Мера продлена до 22 декабря текущего года», — сообщает «Коммерсантъ-Пермь». Заседание в суде состоялось 21 сентября.

Лопаева была задержана в конце января в Москве. Ей было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что в бывший вице-премьер причастна к хищению более 54 млн рублей из благотворительного фонда «Содействие — XXI век». Лопаеву изначально посадили в СИЗО, но летом текущего года ее отправили под домашний арест.

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Бывшему вице-премьеру правительства Пермского края Елене Лопевой продлили арест. Индустриальный суд оставил экс-чиновницу под домашним арестом до конца 2022 года. «Индустриальный райсуд Перми продлил меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении бывшего заместителя председателя правительства региона Елены Лопевой. Мера продлена до 22 декабря текущего года», — сообщает «Коммерсантъ-Пермь». Заседание в суде состоялось 21 сентября. Лопаева была задержана в конце января в Москве. Ей было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что в бывший вице-премьер причастна к хищению более 54 млн рублей из благотворительного фонда «Содействие — XXI век». Лопаеву изначально посадили в СИЗО, но летом текущего года ее отправили под домашний арест.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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