Бывшего пермского вице-премьера отпустили домой из СИЗО

Елене Лопаевой изменили меру пресечения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывшего вице-премьера правительства Пермского края Елену Лопаеву выпустили из СИЗО. Суд, рассмотрев ходатайство следствия о продлении экс-чиновнице меры пресечения в виде содержания под стражей, отклонил его. Лопаева будет находиться под домашним арестом.

«Бывшему зампредседателя правительства Елене Лопаевой изменили меру пресечения на домашний арест. Мотовилихинский суд Перми не удовлетворил ходатайство следствия о продлении ей меры пресечения [в виде содержания под стражей] на срок до 24 сентября текущего года», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

Ранее стало известно, что экс-чиновница краевого правительства заключила досудебное соглашение. Она пообещала сотрудничать со следствием в рамках расследования уголовного дела, связанного с хищениями в благотворительном фонде «Содействие—XXI век».

Лопаеву задержали в Москве в январе этого года, а затем — водворили в СИЗО. Ей было предъявлено обвинение мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что экс-чиновница вступила в сговор с бывшим директором благотворительного фонда «Содействие—XXI век» Еленой Найдановой. Со счетов фонда было незаконно выведено, а затем обналичено порядка 50 миллионов рублей.