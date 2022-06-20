20 июня 2022

Бывшего пермского вице-премьера отпустили домой из СИЗО

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Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, суд, судебный процесс, наручники, задержание
Елене Лопаевой изменили меру пресечения Фото:

Бывшего вице-премьера правительства Пермского края Елену Лопаеву выпустили из СИЗО. Суд, рассмотрев ходатайство следствия о продлении экс-чиновнице меры пресечения в виде содержания под стражей, отклонил его. Лопаева будет находиться под домашним арестом.

«Бывшему зампредседателя правительства Елене Лопаевой изменили меру пресечения на домашний арест. Мотовилихинский суд Перми не удовлетворил ходатайство следствия о продлении ей меры пресечения [в виде содержания под стражей] на срок до 24 сентября текущего года», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

Ранее стало известно, что экс-чиновница краевого правительства заключила досудебное соглашение. Она пообещала сотрудничать со следствием в рамках расследования уголовного дела, связанного с хищениями в благотворительном фонде «Содействие—XXI век».

Лопаеву задержали в Москве в январе этого года, а затем — водворили в СИЗО. Ей было предъявлено обвинение мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что экс-чиновница вступила в сговор с бывшим директором благотворительного фонда «Содействие—XXI век» Еленой Найдановой. Со счетов фонда было незаконно выведено, а затем обналичено порядка 50 миллионов рублей.

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Бывшего вице-премьера правительства Пермского края Елену Лопаеву выпустили из СИЗО. Суд, рассмотрев ходатайство следствия о продлении экс-чиновнице меры пресечения в виде содержания под стражей, отклонил его. Лопаева будет находиться под домашним арестом. «Бывшему зампредседателя правительства Елене Лопаевой изменили меру пресечения на домашний арест. Мотовилихинский суд Перми не удовлетворил ходатайство следствия о продлении ей меры пресечения [в виде содержания под стражей] на срок до 24 сентября текущего года», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Ранее стало известно, что экс-чиновница краевого правительства заключила досудебное соглашение. Она пообещала сотрудничать со следствием в рамках расследования уголовного дела, связанного с хищениями в благотворительном фонде «Содействие—XXI век». Лопаеву задержали в Москве в январе этого года, а затем — водворили в СИЗО. Ей было предъявлено обвинение мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что экс-чиновница вступила в сговор с бывшим директором благотворительного фонда «Содействие—XXI век» Еленой Найдановой. Со счетов фонда было незаконно выведено, а затем обналичено порядка 50 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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