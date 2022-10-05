В ходе спецоперации на Украине погиб контрактник из ЯНАО

Контрактник из Салехарда Ниджат Бабаев погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Азербайджанские Патриоты Azerbaijan Patriots».
«Бабаев Ниджат Эльшад оглы, погиб в боях на Украине. 18-летный парень, призван из ЯНАО, город Салехард», — говорится в сообщении.
Источники, знакомые с семьей погибшего, уточнили, что парню было не 18, а 19 лет. «Он 2003 года рождения, из многодетной семьи, служил срочником, примерно за полтора месяца до окончания срочной службы решил подписать контракт», — рассказывает собеседник. В правительстве региона URA.RU подтвердили достоверность информации о гибели солдата.
Армия РФ с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее главная цель — защита населения Донбасса.
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