05 октября 2022
04 октября 2022

В ходе спецоперации на Украине погиб контрактник из ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме свеча, траур Москва, свеча, траур, мистика, свечка, поминки, гадание
В боях на Украине погиб контрактник из Салехарда Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Контрактник из Салехарда Ниджат Бабаев погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Азербайджанские Патриоты Azerbaijan Patriots».

«Бабаев Ниджат Эльшад оглы, погиб в боях на Украине. 18-летный парень, призван из ЯНАО, город Салехард», — говорится в сообщении.

Источники, знакомые с семьей погибшего, уточнили, что парню было не 18, а 19 лет. «Он 2003 года рождения, из многодетной семьи, служил срочником, примерно за полтора месяца до окончания срочной службы решил подписать контракт», — рассказывает собеседник. В правительстве региона URA.RU подтвердили достоверность информации о гибели солдата.

Армия РФ с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее главная цель — защита населения Донбасса.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация на Ямале - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao 

Контрактник из Салехарда Ниджат Бабаев погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Азербайджанские Патриоты Azerbaijan Patriots». «Бабаев Ниджат Эльшад оглы, погиб в боях на Украине. 18-летный парень, призван из ЯНАО, город Салехард», — говорится в сообщении. Источники, знакомые с семьей погибшего, уточнили, что парню было не 18, а 19 лет. «Он 2003 года рождения, из многодетной семьи, служил срочником, примерно за полтора месяца до окончания срочной службы решил подписать контракт», — рассказывает собеседник. В правительстве региона URA.RU подтвердили достоверность информации о гибели солдата. Армия РФ с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее главная цель — защита населения Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...