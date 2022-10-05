Челябинец отказался от брони и записался в ряды мобилизованных. Видео

06 октября 2022 в 11:30 Размер текста - 17 +

По словам мужчины, он с 2014 года думал отправиться на защиту Донбасса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Житель Челябинска отказался от брони на предприятии от частичной мобилизации и записался в ряды мобилизованных добровольцем. 6 сентября его и группу других мобилизованных отправили в Екатеринбург для прохождения боевого слаживания. Как рассказал URA.RU мужчина, он думал о добровольной поездке в Донбасс с 2014 года. «Я занимаю должность начальника ремонтного участка на заводе. Не хотели отпускать. На работе все ждут», — сообщил URA.RU мужчина. По словам мужчины, он с 2014 года хотел отправиться защищать Донбасс. А сегодня, в рамках частичной мобилизации, рабочее место за ним сохранили, и можно осуществить свои планы. Мужчина также признался, что записался добровольцем, чтобы не забирали молодых ребят. Им, по словам челябинца, еще жить и жить. В Челябинске у заводчанина остались жена и двое дочерей. Старшей 15 лет, младшей 10. Все они поддерживают своего солдата. Да и сам он настроен оптимистично. Многие челябинцы записались в ряды мобилизованных добровольно. В рамках частичной мобилизации министр обороны РФ Сергей Шойгу дал указ военным комиссарам не отказывать таким людям. Если нет серьезной причины для отказа, таких людей обязаны зачислить на службу. На спецоперацию 6 октября отправились мобилизованные жители Курчатовского и Калининского районов Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Челябинска отказался от брони на предприятии от частичной мобилизации и записался в ряды мобилизованных добровольцем. 6 сентября его и группу других мобилизованных отправили в Екатеринбург для прохождения боевого слаживания. Как рассказал URA.RU мужчина, он думал о добровольной поездке в Донбасс с 2014 года. «Я занимаю должность начальника ремонтного участка на заводе. Не хотели отпускать. На работе все ждут», — сообщил URA.RU мужчина. По словам мужчины, он с 2014 года хотел отправиться защищать Донбасс. А сегодня, в рамках частичной мобилизации, рабочее место за ним сохранили, и можно осуществить свои планы. Мужчина также признался, что записался добровольцем, чтобы не забирали молодых ребят. Им, по словам челябинца, еще жить и жить. В Челябинске у заводчанина остались жена и двое дочерей. Старшей 15 лет, младшей 10. Все они поддерживают своего солдата. Да и сам он настроен оптимистично. Многие челябинцы записались в ряды мобилизованных добровольно. В рамках частичной мобилизации министр обороны РФ Сергей Шойгу дал указ военным комиссарам не отказывать таким людям. Если нет серьезной причины для отказа, таких людей обязаны зачислить на службу.