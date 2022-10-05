05 октября 2022

Челябинец отказался от брони и записался в ряды мобилизованных. Видео

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Призыв. Челябинск
По словам мужчины, он с 2014 года думал отправиться на защиту Донбасса Фото:
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Мобилизация в России

Житель Челябинска отказался от брони на предприятии от частичной мобилизации и записался в ряды мобилизованных добровольцем. 6 сентября его и группу других мобилизованных отправили в Екатеринбург для прохождения боевого слаживания. Как рассказал URA.RU мужчина, он думал о добровольной поездке в Донбасс с 2014 года.

«Я занимаю должность начальника ремонтного участка на заводе. Не хотели отпускать. На работе все ждут», — сообщил URA.RU мужчина.

По словам мужчины, он с 2014 года хотел отправиться защищать Донбасс. А сегодня, в рамках частичной мобилизации, рабочее место за ним сохранили, и можно осуществить свои планы. Мужчина также признался, что записался добровольцем, чтобы не забирали молодых ребят. Им, по словам челябинца, еще жить и жить.

В Челябинске у заводчанина остались жена и двое дочерей. Старшей 15 лет, младшей 10. Все они поддерживают своего солдата. Да и сам он настроен оптимистично.

Многие челябинцы записались в ряды мобилизованных добровольно. В рамках частичной мобилизации министр обороны РФ Сергей Шойгу дал указ военным комиссарам не отказывать таким людям. Если нет серьезной причины для отказа, таких людей обязаны зачислить на службу.

Призыв. Челябинск
На спецоперацию 6 октября отправились мобилизованные жители Курчатовского и Калининского районов Челябинска
Фото:

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

Житель Челябинска отказался от брони на предприятии от частичной мобилизации и записался в ряды мобилизованных добровольцем. 6 сентября его и группу других мобилизованных отправили в Екатеринбург для прохождения боевого слаживания. Как рассказал URA.RU мужчина, он думал о добровольной поездке в Донбасс с 2014 года. «Я занимаю должность начальника ремонтного участка на заводе. Не хотели отпускать. На работе все ждут», — сообщил URA.RU мужчина. По словам мужчины, он с 2014 года хотел отправиться защищать Донбасс. А сегодня, в рамках частичной мобилизации, рабочее место за ним сохранили, и можно осуществить свои планы. Мужчина также признался, что записался добровольцем, чтобы не забирали молодых ребят. Им, по словам челябинца, еще жить и жить. В Челябинске у заводчанина остались жена и двое дочерей. Старшей 15 лет, младшей 10. Все они поддерживают своего солдата. Да и сам он настроен оптимистично. Многие челябинцы записались в ряды мобилизованных добровольно. В рамках частичной мобилизации министр обороны РФ Сергей Шойгу дал указ военным комиссарам не отказывать таким людям. Если нет серьезной причины для отказа, таких людей обязаны зачислить на службу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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