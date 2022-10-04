Шойгу дал приказ военкоматам по мобилизации Сергей Шойгу приказал военкоматам не отказывать добровольцам в ходе частичной мобилизации 04 октября 2022 в 15:54 Размер текста - 17 + Военкоматы должны внимательно относиться к добровольцам на участие в СВО, считает Шойгу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Военкоматы не должны отказывать добровольцам в ходе частичной мобилизации для участия в спецоперации на Украине. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании. «Отмечу, что в ходе частичной мобилизации в военные комиссариаты приходит большое количество добровольцев. Крайне важно внимательно подходить к каждому такому обращению — никому не отказывать, если на то нет серьезных оснований», — приводит слова Шойгу официальный telegram-канал Минобороны. Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Позже, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Глава государства объяснил этот шаг необходимостью для защиты суверенитета и целостности страны. Военкоматы не должны отказывать добровольцам в ходе частичной мобилизации для участия в спецоперации на Украине. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании. «Отмечу, что в ходе частичной мобилизации в военные комиссариаты приходит большое количество добровольцев. Крайне важно внимательно подходить к каждому такому обращению — никому не отказывать, если на то нет серьезных оснований», — приводит слова Шойгу официальный telegram-канал Минобороны. Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Позже, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Глава государства объяснил этот шаг необходимостью для защиты суверенитета и целостности страны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям