Шойгу дал приказ военкоматам по мобилизации

Военкоматы не должны отказывать добровольцам в ходе частичной мобилизации для участия в спецоперации на Украине. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.
«Отмечу, что в ходе частичной мобилизации в военные комиссариаты приходит большое количество добровольцев. Крайне важно внимательно подходить к каждому такому обращению — никому не отказывать, если на то нет серьезных оснований», — приводит слова Шойгу официальный telegram-канал Минобороны.
Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Позже, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Глава государства объяснил этот шаг необходимостью для защиты суверенитета и целостности страны.
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Военкоматы не должны отказывать добровольцам в ходе частичной мобилизации для участия в спецоперации на Украине. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании. «Отмечу, что в ходе частичной мобилизации в военные комиссариаты приходит большое количество добровольцев. Крайне важно внимательно подходить к каждому такому обращению — никому не отказывать, если на то нет серьезных оснований», — приводит слова Шойгу официальный telegram-канал Минобороны. Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Позже, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Глава государства объяснил этот шаг необходимостью для защиты суверенитета и целостности страны.