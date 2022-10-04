Шойгу дал приказ военкоматам по мобилизации

Сергей Шойгу приказал военкоматам не отказывать добровольцам в ходе частичной мобилизации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей
Военкоматы должны внимательно относиться к добровольцам на участие в СВО, считает Шойгу Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Военкоматы не должны отказывать добровольцам в ходе частичной мобилизации для участия в спецоперации на Украине. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Отмечу, что в ходе частичной мобилизации в военные комиссариаты приходит большое количество добровольцев. Крайне важно внимательно подходить к каждому такому обращению — никому не отказывать, если на то нет серьезных оснований», — приводит слова Шойгу официальный telegram-канал Минобороны.

Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Позже, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Глава государства объяснил этот шаг необходимостью для защиты суверенитета и целостности страны.

Успейте подписаться на нашу рассылку до вечера! В ней - главные новости о мобилизации и ходе СВО
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военкоматы не должны отказывать добровольцам в ходе частичной мобилизации для участия в спецоперации на Украине. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании. «Отмечу, что в ходе частичной мобилизации в военные комиссариаты приходит большое количество добровольцев. Крайне важно внимательно подходить к каждому такому обращению — никому не отказывать, если на то нет серьезных оснований», — приводит слова Шойгу официальный telegram-канал Минобороны. Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Позже, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Глава государства объяснил этот шаг необходимостью для защиты суверенитета и целостности страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...