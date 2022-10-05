В Кургане десятки многоквартирных домов останутся без воды

Холодную воду отключат 8 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 8 октября во время ремонтных работ в десятках домов на четырех улицах отключат воду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз».

«8 октября сотрудники „Водного Союза“ произведут врезку капитально отремонтированного участка водопровода диаметром 160 мм по адресу: ул. Пугачева, 99 в существующую сеть. Для проведения работ необходимо ограничить холодное водоснабжение в ряде жилых домов и административных зданий. Просим потребителей сделать необходимый запас воды», — рассказали в пресс-службе.

С 09:00 до 21:00 холодную воду отключат по адресам:

ул. Дзержинского №43-61, № 60-70;

ул. Достоевского № 7 а-в, 7 корпуса 1-8, в котельной и административных зданиях;

ул. Омская № 147-183; № 74-160 и в административных зданиях;

ул. Пугачева № 99, 99а, 101, 103, 118-130 и в административных зданиях.

Частые коммунальные аварии в Кургане происходят из-за изношенности городских сетей водоснабжения и канализации. В ближайшие три года «Водный Союз» планирует потратить на их модернизацию более 600 млн рублей, из них около 220 млн рублей израсходуют в 2022 году.