Мобилизованные челябинцы отправились на фронт под марш «Прощание славянки». Видео

06 октября 2022 в 13:06 Размер текста - 17 +

Мобилизованные после учебки отправятся на фронт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованных жителей Калининского и Курчатовского районов Челябинска 6 сентября отправили на службу под марш «Прощание славянки». По словам корреспондента URA.RU, на боевое слаживание в Екатеринбург отправилось 85 человек. Командовал группой мобилизованных военком Калининского и Курчатовского районов Челябинска Сергей Катошин. После команды «В автобусы шагом марш!» из колонок заиграл марш «Прощание славянки». Мобилизованные на ходу обнимались с родственниками и близкими. Присутствующие аплодировали защитникам. «Мы желаем нашим ребятам, чтобы они вернулись домой с победой. Урал — опорный край и мы всегда с честью служили Отечеству. Дома их ждут не только родные и друзья. Их возвращения ждет весь Челябинск», — напутствовал глава Калининского района Сергей Колесник. Глава Курчатовского района Сергей Антипов присоединился к напутствиям. Он пожелал мужчинам достойно исполнить свой воинский долг и защитить родину. Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Военные комиссариаты по всей стране проводят набор военнообязанных. Все они должны соответствовать требованиям. Глава государства указал на то, чтоб ошибки при частичной мобилизации должны быть исправлены. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мобилизованных жителей Калининского и Курчатовского районов Челябинска 6 сентября отправили на службу под марш «Прощание славянки». По словам корреспондента URA.RU, на боевое слаживание в Екатеринбург отправилось 85 человек. Командовал группой мобилизованных военком Калининского и Курчатовского районов Челябинска Сергей Катошин. После команды «В автобусы шагом марш!» из колонок заиграл марш «Прощание славянки». Мобилизованные на ходу обнимались с родственниками и близкими. Присутствующие аплодировали защитникам. «Мы желаем нашим ребятам, чтобы они вернулись домой с победой. Урал — опорный край и мы всегда с честью служили Отечеству. Дома их ждут не только родные и друзья. Их возвращения ждет весь Челябинск», — напутствовал глава Калининского района Сергей Колесник. Глава Курчатовского района Сергей Антипов присоединился к напутствиям. Он пожелал мужчинам достойно исполнить свой воинский долг и защитить родину. Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Военные комиссариаты по всей стране проводят набор военнообязанных. Все они должны соответствовать требованиям. Глава государства указал на то, чтоб ошибки при частичной мобилизации должны быть исправлены.