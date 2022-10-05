Путин на просьбу челябинского педагога снизил нагрузку на учителей

Преподаватель из Челябинска лицея № 95 Вероника Мушкарина поблагодарила президента РФ за снижение бюрократии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Преподаватель из Челябинска лицея № 95 Вероника Мушкарина, ставшая призером конкурса «Учитель года России 2022», поблагодарила президента РФ Владимира Путина за снижение бюрократической нагрузки на педагогов. В ответ глава государства заявил, что вместо пятидесяти документов для заполнения, учителям оставили только пять. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения России.

«Впервые вопрос о снижении бюрократической нагрузки на учителей был решен на федеральном уровне. Об этом президенту Владимиру Путину рассказала Вероника Мушкарина, призер всероссийского конкурса „Учитель года России — 2022“, учитель английского языка Академического лицея № 95 г. Челябинска», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В России вступил в силу приказ Минпросвещения, включающий в себя перечень документов, с которым работают педагоги. Из этого документа следует, что Министерство учло мнение педагогического сообщества и общероссийского профсоюза образования.

«Это один из тех вопросов, который на протяжении многих лет поднимался профессиональным сообществом. Оптимизация должна продолжаться, нужно чтобы от школ не требовали излишней отчетности самые различные инстанции, чтобы все было стандартизировано», — заявил Владимир Путин.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что сегодня для работы учителей необходимо заполнение только пяти документов. Это рабочая программа учебного предмета (курса) журнал учета успеваемости, журнал внеурочной деятельности, план воспитательной работы и характеристика на обучающегося.

В Москве 5 октября состоялась церемония объявления победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России-2022». Педагог академического лицея №95 из Челябинска Вероника Мушкарина вошла в пятерку призеров конкурса и теперь она на год становится советником Министра просвещения РФ Сергея Кравцова.