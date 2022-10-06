Медведев: Россия продолжит освобождать территории, занятые неонацистами

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Политсовет партии
По словам Медведева, Россия не свернет с выбранного пути Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия продолжит освобождать оккупированные неонацистами территории в ходе спецоперации. С таким заявлением выступил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Будем на своей земле защищать людей, которые доверили нам свою судьбу, и, конечно, продолжим освобождать территории, все еще занятые неонацистами», — заявил Медведев в ходе генсовета партии. Он напомнил, что Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области являются новыми субъектами РФ.

Медведев также отметил, что Россия не свернет с выбранного пути. Все цели по защите граждан и территорий РФ, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, будут выполнены, заключил зампредседателя Совбеза РФ.

Ранее Медведев оценил итоги референдумов о присоединении к РФ в Донбассе. Он поздравил жителей регионов и назвал итоги голосования очевидными.

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Россия продолжит освобождать оккупированные неонацистами территории в ходе спецоперации. С таким заявлением выступил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Будем на своей земле защищать людей, которые доверили нам свою судьбу, и, конечно, продолжим освобождать территории, все еще занятые неонацистами», — заявил Медведев в ходе генсовета партии. Он напомнил, что Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области являются новыми субъектами РФ. Медведев также отметил, что Россия не свернет с выбранного пути. Все цели по защите граждан и территорий РФ, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, будут выполнены, заключил зампредседателя Совбеза РФ. Ранее Медведев оценил итоги референдумов о присоединении к РФ в Донбассе. Он поздравил жителей регионов и назвал итоги голосования очевидными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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