Медведев: Россия продолжит освобождать территории, занятые неонацистами

06 октября 2022 в 13:57 Размер текста - 17 +

По словам Медведева, Россия не свернет с выбранного пути Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия продолжит освобождать оккупированные неонацистами территории в ходе спецоперации. С таким заявлением выступил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Будем на своей земле защищать людей, которые доверили нам свою судьбу, и, конечно, продолжим освобождать территории, все еще занятые неонацистами», — заявил Медведев в ходе генсовета партии. Он напомнил, что Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области являются новыми субъектами РФ. Медведев также отметил, что Россия не свернет с выбранного пути. Все цели по защите граждан и территорий РФ, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, будут выполнены, заключил зампредседателя Совбеза РФ. Ранее Медведев оценил итоги референдумов о присоединении к РФ в Донбассе. Он поздравил жителей регионов и назвал итоги голосования очевидными.

Россия продолжит освобождать оккупированные неонацистами территории в ходе спецоперации. С таким заявлением выступил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Будем на своей земле защищать людей, которые доверили нам свою судьбу, и, конечно, продолжим освобождать территории, все еще занятые неонацистами», — заявил Медведев в ходе генсовета партии. Он напомнил, что Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области являются новыми субъектами РФ. Медведев также отметил, что Россия не свернет с выбранного пути. Все цели по защите граждан и территорий РФ, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, будут выполнены, заключил зампредседателя Совбеза РФ. Ранее Медведев оценил итоги референдумов о присоединении к РФ в Донбассе. Он поздравил жителей регионов и назвал итоги голосования очевидными.