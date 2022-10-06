Врач Кашух объяснила, что будет, если намочить пробу Манту

Врач Кашух: пробу Манту можно мочить

07 октября 2022 в 03:02 Размер текста - 17 +

Пробу Манту можно мочить, вода никак не влияет на ее результат Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Ребенок может спокойно мочить пробу Манту, это никак не повлияет на ее результат. Чтобы избежать ложноположительной реакции, нельзя бинтовать и заклеивать образовавшееся после пробы уплотнение, наносить на него мази, расчесывать и растирать. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. «Вода ни коим образом не изменяет результат пробы манту, ребенок может спокойно мыть руки и принимать душ. Однако, чтобы избежать ложноположительного результата, не рекомендуется забинтовывать и заклеивать образовавшееся после пробы Манту уплотнение, наносить на него какие-либо косметические средства или мази и подвергать долгому воздействию солнечных лучей. Также место укола нельзя расчесывать и растирать, в частности мочалкой или полотенцем», — пояснила Екатерина Кашух. По ее словам, после пробы манту важно исключить из рациона все аллергены. «В первые три дня после укола важно исключить из меню ребенка продукты, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию, например, мед, шоколад или цитрусовые фрукты. Любая форма аллергии в принципе является противопоказанием к постановке пробы», — уточнила врач. Кашух также подчеркнула, что противопоказанием к пробе Манту является обострение хронических болезней, любых инфекционных заболеваний, эпилепсия и бронхиальная астма. «Между последней вакцинацией и туберкулиновой пробой должно пройти не менее одного месяца», — добавила собеседница агентства. Екатерина Кашух также назвала причину распространенного заблуждения о том, что Манту нельзя мочить. «Предшественницей пробы Манту в далеком прошлом была проба Пирке. Она выполнялась иным способом: на поверхности кожи делались насечки, на которые наносили экстракт из инактивированных нагреванием микобактерий туберкулеза — туберкулин. Если вода попадала на эти места, то результаты теста искажались, поэтому данную пробу действительно запрещалось мочить несколько дней. Но уже более 70 лет в России массово проводится только проба Манту — подкожное введение туберкулина для профилактического обследования детей на туберкулез. Современный препарат полностью безопасен: он не содержит живых или убитых микобактерий туберкулеза, в нем присутствуют только продукты их жизнедеятельности, элементы микробной клетки и часть среды, на которой росли микобактерии туберкулеза», — подытожила врач. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ребенок может спокойно мочить пробу Манту, это никак не повлияет на ее результат. Чтобы избежать ложноположительной реакции, нельзя бинтовать и заклеивать образовавшееся после пробы уплотнение, наносить на него мази, расчесывать и растирать. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. «Вода ни коим образом не изменяет результат пробы манту, ребенок может спокойно мыть руки и принимать душ. Однако, чтобы избежать ложноположительного результата, не рекомендуется забинтовывать и заклеивать образовавшееся после пробы Манту уплотнение, наносить на него какие-либо косметические средства или мази и подвергать долгому воздействию солнечных лучей. Также место укола нельзя расчесывать и растирать, в частности мочалкой или полотенцем», — пояснила Екатерина Кашух. По ее словам, после пробы манту важно исключить из рациона все аллергены. «В первые три дня после укола важно исключить из меню ребенка продукты, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию, например, мед, шоколад или цитрусовые фрукты. Любая форма аллергии в принципе является противопоказанием к постановке пробы», — уточнила врач. Кашух также подчеркнула, что противопоказанием к пробе Манту является обострение хронических болезней, любых инфекционных заболеваний, эпилепсия и бронхиальная астма. «Между последней вакцинацией и туберкулиновой пробой должно пройти не менее одного месяца», — добавила собеседница агентства. Екатерина Кашух также назвала причину распространенного заблуждения о том, что Манту нельзя мочить. «Предшественницей пробы Манту в далеком прошлом была проба Пирке. Она выполнялась иным способом: на поверхности кожи делались насечки, на которые наносили экстракт из инактивированных нагреванием микобактерий туберкулеза — туберкулин. Если вода попадала на эти места, то результаты теста искажались, поэтому данную пробу действительно запрещалось мочить несколько дней. Но уже более 70 лет в России массово проводится только проба Манту — подкожное введение туберкулина для профилактического обследования детей на туберкулез. Современный препарат полностью безопасен: он не содержит живых или убитых микобактерий туберкулеза, в нем присутствуют только продукты их жизнедеятельности, элементы микробной клетки и часть среды, на которой росли микобактерии туберкулеза», — подытожила врач.