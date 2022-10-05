Свердловский омбудсмен раскрыла, кого из мобилизованных ей удалось вернуть домой

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова вернула домой отца-одиночку и главу многодетной семьи, мобилизованных на фронт

06 октября 2022 в 15:35 Размер текста - 17 +

Некоторых свердловчан мобилизовали, но потом вернули в семьи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованного отца-одиночку и главу семьи, чья жена ждет четвертого ребенка, удалось вернуть домой сотрудникам аппарата уполномоченного по правам человека Свердловской области. Об этих и других примерах своей работы URA.RU рассказала региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова во время своего визита в 32-й военный городок Екатеринбурга. «Самый вопиющий случай, который запомнился: у мужчины год назад умерла жена, в военно-учетный стол не была внесена поправка, забрали отца-одиночку, ребенка оставили на бабушку. Слава Богу, что нам удалось вернуть в тот же день. Рыдала вместе с 11-летним сыном! Это самый запоминающийся случай», — рассказала Татьяна Мерзлякова. В общей сложности омбудсмену удалось помочь и вернуть домой 139 мобилизованных, которые обратились на ее горячую линию. «Был случай: 21-я неделя беременности у жены четвертым ребенком, а по приказу надо 22 недели. Просили за него, конечно, вернули. У кого-то остался паллиативный ребенок, а в документах он значится как просто инвалид. Вернули всех», — подытожила омбудсмен. Ранее Татьяна Мерзлякова рассказывала, что в Свердловской области меньше трудностей с частичной мобилизацией, чем в других российских регионах. Всего в РФ планируется призвать около 300 тысяч человек, имеющих боевой опыт и военно-учетную специальность.

Мобилизованного отца-одиночку и главу семьи, чья жена ждет четвертого ребенка, удалось вернуть домой сотрудникам аппарата уполномоченного по правам человека Свердловской области. Об этих и других примерах своей работы URA.RU рассказала региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова во время своего визита в 32-й военный городок Екатеринбурга. «Самый вопиющий случай, который запомнился: у мужчины год назад умерла жена, в военно-учетный стол не была внесена поправка, забрали отца-одиночку, ребенка оставили на бабушку. Слава Богу, что нам удалось вернуть в тот же день. Рыдала вместе с 11-летним сыном! Это самый запоминающийся случай», — рассказала Татьяна Мерзлякова. В общей сложности омбудсмену удалось помочь и вернуть домой 139 мобилизованных, которые обратились на ее горячую линию. «Был случай: 21-я неделя беременности у жены четвертым ребенком, а по приказу надо 22 недели. Просили за него, конечно, вернули. У кого-то остался паллиативный ребенок, а в документах он значится как просто инвалид. Вернули всех», — подытожила омбудсмен. Ранее Татьяна Мерзлякова рассказывала, что в Свердловской области меньше трудностей с частичной мобилизацией, чем в других российских регионах. Всего в РФ планируется призвать около 300 тысяч человек, имеющих боевой опыт и военно-учетную специальность.