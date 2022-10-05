Челябинский блогер выложил видео, как тренируют мобилизованных перед отправкой на фронт

06 октября 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

Мобилизованные земляки вспоминают боевые навыки Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованный из Копейска (Челябинская область) блогер Евгений Волосов снял видео, на котором он и его мобилизованные земляки проходят боевое слаживание. На одном из российских полигонов резервисты отрабатывают свои боевые навыки с оружием в руках. «Копейск сила! Подготовка идет полным ходом», — написал мобилизованный блогер Волосов на своей странице во «ВКонтакте» и выложил видео учений. В видеоролике мобилизованные бойцы из Челябинской области предстали в военной экипировке: в касках и бронежилетах. Резервисты отправились на полигон отрабатывать элементы тактической подготовки, а также оттачивать навыки стрельбы из автоматического оружия. Евгений Волосов владеет сетью зоомагазинов. Он пошел служить в рамках частичной мобилизации. Ранее блогер сфотографировал походный быт резервистов, которые живут в армейских палатках. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Массовая отправка мобилизованных из городов и районов Челябинской области началась с 27 сентября. Призыву подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и опыт. Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках.

Мобилизованный из Копейска (Челябинская область) блогер Евгений Волосов снял видео, на котором он и его мобилизованные земляки проходят боевое слаживание. На одном из российских полигонов резервисты отрабатывают свои боевые навыки с оружием в руках. «Копейск сила! Подготовка идет полным ходом», — написал мобилизованный блогер Волосов на своей странице во «ВКонтакте» и выложил видео учений. В видеоролике мобилизованные бойцы из Челябинской области предстали в военной экипировке: в касках и бронежилетах. Резервисты отправились на полигон отрабатывать элементы тактической подготовки, а также оттачивать навыки стрельбы из автоматического оружия. Евгений Волосов владеет сетью зоомагазинов. Он пошел служить в рамках частичной мобилизации. Ранее блогер сфотографировал походный быт резервистов, которые живут в армейских палатках. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Массовая отправка мобилизованных из городов и районов Челябинской области началась с 27 сентября. Призыву подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и опыт. Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках.