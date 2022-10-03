Блогера Евгения Волосова призвали в армию в первую волну мобилизации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованный из Копейска (Челябинская область) блогер Евгений Волосов сфотографировал походный быт резервистов. Призванные в армию участники спецоперации живут в армейских палатках и спят на поддонах, но не теряют боевого духа.

«Полевая жизнь, братский дух с нами! Мы заряженные как никогда», — сообщил Волосов на своей странице во «ВКонтакте» и выложил целую серию фотографий.

Подписчики блогера выразили восхищение мужеством и настроем резервистов. Главное пожелание от них — всем вернуться живыми и здоровыми.

«Мы вами гордимся! Пусть ангел-хранитель будет рядом с каждым», — написала подписчик Ольга Оленина.

В ходе мобилизации Волосов ранее сделал фото мобилизованных перед отправкой. Он также записал видео, где резервисты прокричали Копейску троекратное «ура».

Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Массовая отправка мобилизованных из городов и районов области началась с 27 сентября.

Перед отправкой на фронт парни не теряют чувство юмора Фото: Евгений Волосов, во «ВКонтакте»

Палатку мобилизованные отапливают печкой-буржуйкой Фото: Евгений Волосов, во «ВКонтакте»

Пользователи соцсетей желают всем бойцам вернуться домой живыми и здоровыми Фото: Евгений Волосов, во «ВКонтакте»

Несмотря на «спартанские» условия, бойцы заряжены на победу Фото: Евгений Волосов, во «ВКонтакте»