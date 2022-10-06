Пушилин заявил, что ВСУ сдают позиции

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Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, война, сво, последствия войны, сгоревший танк, подбитый танк
На артемевском направлении ситуация улучшается Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины сдают позиции на артемовском направлении Донецкой народной республики. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«На артемовском направлении ситуация продолжает улучшаться, в результате боев между ребятами из „Вагнера“ и 53-й бригады ВСУ данная бригада была серьезно потрепана, и они совершили передислокацию в Черкасскую область на доукомплектование. Соответственно, мы сейчас видим по Артемовску — занимаются новые позиции,<…> зачастую мы видим, что они [ВСУ], не имея сил, не имея резервов, определенные позиции просто сдают сами», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Также врио главы ДНР ранее заявлял, что ситуация на линии фронта Красного Лимана улучшается. Он отметил, что позиции российских войск улучшаются, насколько это возможно.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в демилитаризации и денацификации Украины.

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Вооруженные силы Украины сдают позиции на артемовском направлении Донецкой народной республики. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «На артемовском направлении ситуация продолжает улучшаться, в результате боев между ребятами из „Вагнера“ и 53-й бригады ВСУ данная бригада была серьезно потрепана, и они совершили передислокацию в Черкасскую область на доукомплектование. Соответственно, мы сейчас видим по Артемовску — занимаются новые позиции,<…> зачастую мы видим, что они [ВСУ], не имея сил, не имея резервов, определенные позиции просто сдают сами», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Также врио главы ДНР ранее заявлял, что ситуация на линии фронта Красного Лимана улучшается. Он отметил, что позиции российских войск улучшаются, насколько это возможно. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в демилитаризации и денацификации Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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