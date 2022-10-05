Пушилин: ситуация на Лиманском направлении улучшается

Армия РФ вывела войска из Лимана
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Ситуация на линии фронта Красного Лимана улучшается. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Если брать угледарское направление, то там есть даже определенные локальные успехи, но они не такие явные, чтобы сейчас это говорить, что пошло какое-то наступление — пока нет. Но улучшаем позиции, насколько это возможно», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее российская армия вывела войска из Красного Лимана и перешла на более выгодные рубежи. В Минобороны РФ заявили, что была угроза окружения со стороны ВСУ. Ранее Пушилин заявил, что союзные войска собираются освободить Красный Лиман.
Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин ставил целью помощь Донбассу.
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