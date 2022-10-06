Мишутин жестко ответил на ультиматум Запада

Россия не приемлет язык ультиматумов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарном заседании II Каспийского экономического форума, тем самым ответив на западные ультиматумы.
«Для нас неприемлем язык ультиматумов. Ни одно государство не имеет права навязывать свою волю другим, тем более — прибегать к средствам давления, которые затрагивают интересы простых граждан и частного бизнеса», — сказал он. Его слова приводит телеканал «Россия 24». Также Мишустин подчеркнул, что Запад в попытках сохранить удобный для него миропорядок, оказывает давление на другие страны, особенно которые не готовы играть по западным правилам.
США и Великобритания расширили свои санкционные списки, в них попали, в том числе, и члены семьи премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Западные страны начали вводить санкции и оказывать давление на РФ после начала спецоперации на Украине, цель которой — демилитаризация и денацификация страны.
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Россия не приемлет язык ультиматумов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарном заседании II Каспийского экономического форума, тем самым ответив на западные ультиматумы. «Для нас неприемлем язык ультиматумов. Ни одно государство не имеет права навязывать свою волю другим, тем более — прибегать к средствам давления, которые затрагивают интересы простых граждан и частного бизнеса», — сказал он. Его слова приводит телеканал «Россия 24». Также Мишустин подчеркнул, что Запад в попытках сохранить удобный для него миропорядок, оказывает давление на другие страны, особенно которые не готовы играть по западным правилам. США и Великобритания расширили свои санкционные списки, в них попали, в том числе, и члены семьи премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Западные страны начали вводить санкции и оказывать давление на РФ после начала спецоперации на Украине, цель которой — демилитаризация и денацификация страны.