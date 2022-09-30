США и Британия ввели санкции против Мишустина, Медведева и Набиуллиной 30 сентября 2022 в 19:42 Размер текста - 17 + Семья Дмитрия Медведева попала под санкции США Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США и Великобритания расширили свои санкционные список, в них попали члены семей премьер-министра РФ Михаила Мишустина и заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина, а также глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Соответствующая информация появилась на сайте Белого дома. «Список граждан, находящихся под санкциями, обновлен. Следующие лица были добавлены в список SDN OFAC», — сообщается на сайте белого дома. Под санкции США попали члены семей Медведева и Мишустина, Великобритания ввела ограничения в отношении Набиуллиной. Санкции также были введены против членов семьи министра обороны РФ Сергея Шойгу. США и Великобритания расширили свои санкционные список, в них попали члены семей премьер-министра РФ Михаила Мишустина и заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина, а также глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Соответствующая информация появилась на сайте Белого дома. «Список граждан, находящихся под санкциями, обновлен. Следующие лица были добавлены в список SDN OFAC», — сообщается на сайте белого дома. Под санкции США попали члены семей Медведева и Мишустина, Великобритания ввела ограничения в отношении Набиуллиной. Санкции также были введены против членов семьи министра обороны РФ Сергея Шойгу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям