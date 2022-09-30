США и Британия ввели санкции против Мишустина, Медведева и Набиуллиной

Семья Дмитрия Медведева попала под санкции США
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
США и Великобритания расширили свои санкционные список, в них попали члены семей премьер-министра РФ Михаила Мишустина и заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина, а также глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Соответствующая информация появилась на сайте Белого дома.
«Список граждан, находящихся под санкциями, обновлен. Следующие лица были добавлены в список SDN OFAC», — сообщается на сайте белого дома.
Под санкции США попали члены семей Медведева и Мишустина, Великобритания ввела ограничения в отношении Набиуллиной. Санкции также были введены против членов семьи министра обороны РФ Сергея Шойгу.
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