Онколог Пылев назвал главные причины развития рака кишечника

Онколог Пылев: причинами рака кишечника являются наследственность и избыточное потребление красного мяса

07 октября 2022 в 01:05 Размер текста - 17 +

Говядина, свинина и баранина могут вызвать рак кишечник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главными причинами развития рака кишечника являются наследственные факторы, бесконтрольное потребление красного мяса (говядина, свинина, баранина) и недостаток клетчатки в рационе. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-онколог, член европейского общества клинических онкологов ESMO, кандидат медицинских наук Андрей Пылев. «Причин может быть много. Это могут быть и наследственные факторы, и факторы неправильного питания, например, избыточное потребление красного мяса и мало клетчатки в рационе. Это может быть перерождение доброкачественных изменений, которые существуют в кишечнике», — сказал Андрей Пылев. По словам онколога, рак кишечника заметно проявляет себя, поэтому его можно определить еще на ранних стадиях. «Все зависит от того, в каких отделах кишки возникает опухоль. Это могут быть боли и вздутие живота, потеря веса, задержка стула, примесь крови и слизи в кале. Есть вероятность поймать момент, когда все еще не слишком поздно. Если появляются подобные жалобы, то человек обследуется и находится опухоль», — уточнил собеседник агентства. Пылев отметил, что после 40 лет каждый человек должен проходить обследование для раннего выявления онкологических проблем с кишечником. «Поглядывать нужно всегда, но по международным рекомендациям эндоскопические обследования надо делать всем старше 40-45 лет даже при отсутствии жалоб. Это надо делать хотя бы раз в несколько лет, раз в два года», — заключил врач. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главными причинами развития рака кишечника являются наследственные факторы, бесконтрольное потребление красного мяса (говядина, свинина, баранина) и недостаток клетчатки в рационе. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-онколог, член европейского общества клинических онкологов ESMO, кандидат медицинских наук Андрей Пылев. «Причин может быть много. Это могут быть и наследственные факторы, и факторы неправильного питания, например, избыточное потребление красного мяса и мало клетчатки в рационе. Это может быть перерождение доброкачественных изменений, которые существуют в кишечнике», — сказал Андрей Пылев. По словам онколога, рак кишечника заметно проявляет себя, поэтому его можно определить еще на ранних стадиях. «Все зависит от того, в каких отделах кишки возникает опухоль. Это могут быть боли и вздутие живота, потеря веса, задержка стула, примесь крови и слизи в кале. Есть вероятность поймать момент, когда все еще не слишком поздно. Если появляются подобные жалобы, то человек обследуется и находится опухоль», — уточнил собеседник агентства. Пылев отметил, что после 40 лет каждый человек должен проходить обследование для раннего выявления онкологических проблем с кишечником. «Поглядывать нужно всегда, но по международным рекомендациям эндоскопические обследования надо делать всем старше 40-45 лет даже при отсутствии жалоб. Это надо делать хотя бы раз в несколько лет, раз в два года», — заключил врач.