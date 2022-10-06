Служба безопасности Швеции выявила, что были взрывы рядом с газопроводами — это саботаж
новость из сюжетаПовреждения «Северных потоков»
Швеция завершила расследование взрывов «Северных потоков». Об этом сообщает служба безопасности страны.
«Расследование <…> на месте происшествия показало, что были взрывы рядом с «Северным потоком — 1» и «Северным потоком — 2», — поясняется на сайте ведомства. В службе безопасности подчеркнули, что инцидент является «вопиющим саботажем».
Авария на «Северных потоках» произошла в конце сентября. Там упало давление и была обнаружена утечка газа. Предварительная версия произошедшего — саботаж. Ранее американский историк и исследователь Эрик Цуэссе заявил, что виновные во взрывах — США.
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