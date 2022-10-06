Швеция завершила расследование взрывов «Северных потоков» 06 октября 2022 в 16:19 Размер текста - 17 + Служба безопасности Швеции выявила, что были взрывы рядом с газопроводами — это саботаж Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Швеция завершила расследование взрывов «Северных потоков». Об этом сообщает служба безопасности страны. «Расследование <…> на месте происшествия показало, что были взрывы рядом с «Северным потоком — 1» и «Северным потоком — 2», — поясняется на сайте ведомства. В службе безопасности подчеркнули, что инцидент является «вопиющим саботажем». Авария на «Северных потоках» произошла в конце сентября. Там упало давление и была обнаружена утечка газа. Предварительная версия произошедшего — саботаж. Ранее американский историк и исследователь Эрик Цуэссе заявил, что виновные во взрывах — США. Швеция завершила расследование взрывов «Северных потоков». Об этом сообщает служба безопасности страны. «Расследование <…> на месте происшествия показало, что были взрывы рядом с «Северным потоком — 1» и «Северным потоком — 2», — поясняется на сайте ведомства. В службе безопасности подчеркнули, что инцидент является «вопиющим саботажем». Авария на «Северных потоках» произошла в конце сентября. Там упало давление и была обнаружена утечка газа. Предварительная версия произошедшего — саботаж. Ранее американский историк и исследователь Эрик Цуэссе заявил, что виновные во взрывах — США. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям