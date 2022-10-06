Швеция завершила расследование взрывов «Северных потоков»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, северный поток
Служба безопасности Швеции выявила, что были взрывы рядом с газопроводами — это саботаж Фото:
новость из сюжета
Повреждения «Северных потоков»

Швеция завершила расследование взрывов «Северных потоков». Об этом сообщает служба безопасности страны.

«Расследование <…> на месте происшествия показало, что были взрывы рядом с «Северным потоком — 1» и «Северным потоком — 2», — поясняется на сайте ведомства. В службе безопасности подчеркнули, что инцидент является «вопиющим саботажем».

Авария на «Северных потоках» произошла в конце сентября. Там упало давление и была обнаружена утечка газа. Предварительная версия произошедшего — саботаж. Ранее американский историк и исследователь Эрик Цуэссе заявил, что виновные во взрывах — США.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в России - читайте канал @uranews

Швеция завершила расследование взрывов «Северных потоков». Об этом сообщает служба безопасности страны. «Расследование <…> на месте происшествия показало, что были взрывы рядом с «Северным потоком — 1» и «Северным потоком — 2», — поясняется на сайте ведомства. В службе безопасности подчеркнули, что инцидент является «вопиющим саботажем». Авария на «Северных потоках» произошла в конце сентября. Там упало давление и была обнаружена утечка газа. Предварительная версия произошедшего — саботаж. Ранее американский историк и исследователь Эрик Цуэссе заявил, что виновные во взрывах — США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...