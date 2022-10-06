Невролог Демьяновская: отказ от шапки осенью ведет к хроническим головным болям

07 октября 2022 в 07:08 Размер текста - 17 +

В холодное время года нужно носить шапку, чтобы избежать хронических головных болей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Отказ от ношения головных уборов осенью ведет к такому серьезному неврологическому заболеванию, как невропатия большого затылочного нерва. Оно проявляется изматывающей болью в затылке, отдающей в виски. Также регулярное переохлаждение головы вызывает хронические головные боли, рассказала URA.RU кандидат медицинских наук, врач-невролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. «У людей, которые пренебрегают головными уборами, может развиваться невропатия большого затылочного нерва — это результат локального охлаждения и избыточного напряжения мышц. Состояние проявляется изматывающей стреляющей болью в затылке, отдающей в заушную, теменную, височную области. Для диагностики болезни требуется исключение других причин боли, необходима такая инструментальная диагностика, как МРТ, КТ и рентгенография», — пояснила Екатерина Демьяновская. Также частое переохлаждение головы ведет к хроническим головным болям, уточнила врач. «При переохлаждении головы избыточно напрягается апоневроз — сухожильный шлем между затылочной и лобной мышцей. Длительное перенапряжение апоневроза чревато развитием хронической головной боли», — объяснила специалист. Отказ от шапки может провоцировать и серьезные инфекционные заболевания. «Из-за локального переохлаждения головы снижается местная иммунная защита. Это делает человека мишенью для множества вирусов и бактерий, которые обитают в окружающей среде. Поэтому переохлаждение головы способствует развитию таких заболеваний, как отит, менингит, синусит», — добавила Демьяновская. Головной убор следует носить уже при температуре воздуха ниже +5 градусов. «Головной убор должен закрывать всю площадь мозгового отдела черепа и уши. Полумеры в виде повязок или не прикрывающих уши шапок не подходят. Теплые наушники или повязки можно использовать для дополнительной защиты поверх шапки или под капюшон от холода и ветра, но без избыточного давления на голову и ушные раковины», — подытожила собеседница агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отказ от ношения головных уборов осенью ведет к такому серьезному неврологическому заболеванию, как невропатия большого затылочного нерва. Оно проявляется изматывающей болью в затылке, отдающей в виски. Также регулярное переохлаждение головы вызывает хронические головные боли, рассказала URA.RU кандидат медицинских наук, врач-невролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. «У людей, которые пренебрегают головными уборами, может развиваться невропатия большого затылочного нерва — это результат локального охлаждения и избыточного напряжения мышц. Состояние проявляется изматывающей стреляющей болью в затылке, отдающей в заушную, теменную, височную области. Для диагностики болезни требуется исключение других причин боли, необходима такая инструментальная диагностика, как МРТ, КТ и рентгенография», — пояснила Екатерина Демьяновская. Также частое переохлаждение головы ведет к хроническим головным болям, уточнила врач. «При переохлаждении головы избыточно напрягается апоневроз — сухожильный шлем между затылочной и лобной мышцей. Длительное перенапряжение апоневроза чревато развитием хронической головной боли», — объяснила специалист. Отказ от шапки может провоцировать и серьезные инфекционные заболевания. «Из-за локального переохлаждения головы снижается местная иммунная защита. Это делает человека мишенью для множества вирусов и бактерий, которые обитают в окружающей среде. Поэтому переохлаждение головы способствует развитию таких заболеваний, как отит, менингит, синусит», — добавила Демьяновская. Головной убор следует носить уже при температуре воздуха ниже +5 градусов. «Головной убор должен закрывать всю площадь мозгового отдела черепа и уши. Полумеры в виде повязок или не прикрывающих уши шапок не подходят. Теплые наушники или повязки можно использовать для дополнительной защиты поверх шапки или под капюшон от холода и ветра, но без избыточного давления на голову и ушные раковины», — подытожила собеседница агентства.