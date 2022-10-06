Bloomberg: отношения Макрона и Шольца разваливаются из-за конфликта на Украине Bloomberg: из-за спецоперации на Украине отношения между Францией и Германией ухудшаются 06 октября 2022 в 18:10 Размер текста - 17 + Отношения Макрона и Шольца ухудшаются из-за спецоперации на Украине Фото: Bundesregierung\Denzel Президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц рассорились из-за вопросов, касающихся ключевых направлений политики. Об этом сообщает Bloomberg. «Обе страны находятся в ссоре по ключевым направлениям политики, поскольку на границах Европы бушуют военные действия. Раскол произошел по поводу того, как члены Европейского союза могут защитить свои экономики в разгар энергетического кризиса. Оборонный проект стоимостью 100 миллиардов евро (99 миллиардов долларов) также находится под угрозой. Ядерная энергетика является еще одним камнем преткновения», — пишет издание. Разногласия, касающиеся ядерной энергетики и улучшения энергетической инфраструктуры Евросоюза, стали еще одной причиной для споров двух государств после того, как страны Запада ввели несколько пакетов санкций в отношении РФ. Об этом изданию Bloomberg рассказал министр энергетики Германии Роберт Хабек. Ранее Politico заявила о крупных разногласиях в Евросоюзе из-за попытки ФРГ спасти свою экономику. Возмущение Франции и Италии вызвал крупный пакет помощи Германии в размере 2000 миллиардов евро. Президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц рассорились из-за вопросов, касающихся ключевых направлений политики. Об этом сообщает Bloomberg. «Обе страны находятся в ссоре по ключевым направлениям политики, поскольку на границах Европы бушуют военные действия. Раскол произошел по поводу того, как члены Европейского союза могут защитить свои экономики в разгар энергетического кризиса. Оборонный проект стоимостью 100 миллиардов евро (99 миллиардов долларов) также находится под угрозой. Ядерная энергетика является еще одним камнем преткновения», — пишет издание. Разногласия, касающиеся ядерной энергетики и улучшения энергетической инфраструктуры Евросоюза, стали еще одной причиной для споров двух государств после того, как страны Запада ввели несколько пакетов санкций в отношении РФ. Об этом изданию Bloomberg рассказал министр энергетики Германии Роберт Хабек. Ранее Politico заявила о крупных разногласиях в Евросоюзе из-за попытки ФРГ спасти свою экономику. Возмущение Франции и Италии вызвал крупный пакет помощи Германии в размере 2000 миллиардов евро. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям