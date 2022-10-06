Bloomberg: отношения Макрона и Шольца разваливаются из-за конфликта на Украине

Отношения Макрона и Шольца ухудшаются из-за спецоперации на УкраинеФото: Bundesregierung\Denzel
Президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц рассорились из-за вопросов, касающихся ключевых направлений политики. Об этом сообщает Bloomberg.
«Обе страны находятся в ссоре по ключевым направлениям политики, поскольку на границах Европы бушуют военные действия. Раскол произошел по поводу того, как члены Европейского союза могут защитить свои экономики в разгар энергетического кризиса. Оборонный проект стоимостью 100 миллиардов евро (99 миллиардов долларов) также находится под угрозой. Ядерная энергетика является еще одним камнем преткновения», — пишет издание.
Разногласия, касающиеся ядерной энергетики и улучшения энергетической инфраструктуры Евросоюза, стали еще одной причиной для споров двух государств после того, как страны Запада ввели несколько пакетов санкций в отношении РФ. Об этом изданию Bloomberg рассказал министр энергетики Германии Роберт Хабек.
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Президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц рассорились из-за вопросов, касающихся ключевых направлений политики. Об этом сообщает Bloomberg. «Обе страны находятся в ссоре по ключевым направлениям политики, поскольку на границах Европы бушуют военные действия. Раскол произошел по поводу того, как члены Европейского союза могут защитить свои экономики в разгар энергетического кризиса. Оборонный проект стоимостью 100 миллиардов евро (99 миллиардов долларов) также находится под угрозой. Ядерная энергетика является еще одним камнем преткновения», — пишет издание. Разногласия, касающиеся ядерной энергетики и улучшения энергетической инфраструктуры Евросоюза, стали еще одной причиной для споров двух государств после того, как страны Запада ввели несколько пакетов санкций в отношении РФ. Об этом изданию Bloomberg рассказал министр энергетики Германии Роберт Хабек. Ранее Politico заявила о крупных разногласиях в Евросоюзе из-за попытки ФРГ спасти свою экономику. Возмущение Франции и Италии вызвал крупный пакет помощи Германии в размере 2000 миллиардов евро.