Politico: в ЕС возник раскол из-за Германии-транжиры

Politico заявила о крупных разногласиях в Евросоюзе из-за попытки ФРГ спасти свою экономику

04 октября 2022 в 12:21 Размер текста - 17 +

Непомерные траты Германии на свою экономику возмутили остальные европейские страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Крупные траты Германии на собственную экономику раскритиковали в европейском сообществе. Об этом сообщает американское издание Politico. «В ЕС растет несогласие — особенно в таких тяжеловесах, как Италия и Франция — по поводу крупного пакета помощи Германии в размере 200 миллиардов евро, чтобы защитить потребителей и бизнес от всех последствий энергетического кризиса», — сказано в материале. В Евросоюзе заявляют, что такие действия немецких властей «подняло температуру» в отношениях с другими странами. Огромная финансовая мощь Германии позволяет ей спасать свою экономику, в то время как более бедные страны терпят бедствие. Большая финансовая «подушка» Германии находилась под критикой еще во время пандемии коронавируса, когда остальные европейские страны вынуждены были спешно пополнять свои спасательные фонды. В Италии оказались резко недовольны, что такое решение оказалось не согласовано с другими европейскими странами. «Это решение в корне угрожает логике Союза», — заявил соучредитель партии «Братья Италии» Гвидо Крозетто. В европейском сообществе отмечают, что Германия это крупнейшая экономика Европы, а значит, то что происходит в этой стране имеет большое значение для всей Европы. По мнению сенатора от Демократической партии Италии Андреа Феррацци, такие действия немецких властей ведут ЕС к пропасти. «У нас больше не будет единой Европы, а будет гегемония сильнейших стран, в первую очередь Германии, что ослабит не только ЕС», — заключил Феррацци. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несмотря на то, что главная ее цель — денацификация и демилитаризация, а также спасение мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов, Запад ввел жесткие антироссийские санкции. Однако эти меры в первую очередь повлияли на Евросоюз. Так, там начался сильный газовый кризис, экономика некоторых государств находится на грани рецессии. Стало известно, что ЕС может отменить часть санкций против России, передает «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Крупные траты Германии на собственную экономику раскритиковали в европейском сообществе. Об этом сообщает американское издание Politico. «В ЕС растет несогласие — особенно в таких тяжеловесах, как Италия и Франция — по поводу крупного пакета помощи Германии в размере 200 миллиардов евро, чтобы защитить потребителей и бизнес от всех последствий энергетического кризиса», — сказано в материале. В Евросоюзе заявляют, что такие действия немецких властей «подняло температуру» в отношениях с другими странами. Огромная финансовая мощь Германии позволяет ей спасать свою экономику, в то время как более бедные страны терпят бедствие. Большая финансовая «подушка» Германии находилась под критикой еще во время пандемии коронавируса, когда остальные европейские страны вынуждены были спешно пополнять свои спасательные фонды. В Италии оказались резко недовольны, что такое решение оказалось не согласовано с другими европейскими странами. «Это решение в корне угрожает логике Союза», — заявил соучредитель партии «Братья Италии» Гвидо Крозетто. В европейском сообществе отмечают, что Германия это крупнейшая экономика Европы, а значит, то что происходит в этой стране имеет большое значение для всей Европы. По мнению сенатора от Демократической партии Италии Андреа Феррацци, такие действия немецких властей ведут ЕС к пропасти. «У нас больше не будет единой Европы, а будет гегемония сильнейших стран, в первую очередь Германии, что ослабит не только ЕС», — заключил Феррацци. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несмотря на то, что главная ее цель — денацификация и демилитаризация, а также спасение мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов, Запад ввел жесткие антироссийские санкции. Однако эти меры в первую очередь повлияли на Евросоюз. Так, там начался сильный газовый кризис, экономика некоторых государств находится на грани рецессии. Стало известно, что ЕС может отменить часть санкций против России, передает «Царьград».