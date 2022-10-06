У челябинского министра появился временный первый зам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил исполняющего обязанности первого заместителя министра сельского хозяйства. Согласно подписанному 6 октября постановлению, им стал Евгений Литвинов.
«До назначения первого заместителя министра сельского хозяйства возложить исполнение его обязанностей на Евгения Литвинова, начальника управления по развитию животноводства и технической политики. Постановление вступает в силу со дня подписания», — говорится в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации постановлении.
Обязанности перового зама министра Литвинов будет выполнять без отрыва от своей основной работы. На этой должности он сменил Александра Завалищина, который покинул пост в августе. 17 декабря Завалищину, проработавшему в структурах госвласти с 2000 года, должно исполниться 65 лет.
Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog