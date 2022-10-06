У челябинского министра появился временный первый зам

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Рейд в магазины городов Челябинск и Копейск. Челябинск, министерство сельского хозяйства, минсельхоз
В минсельхозе региона назначили и. о. первого замминистра Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил исполняющего обязанности первого заместителя министра сельского хозяйства. Согласно подписанному 6 октября постановлению, им стал Евгений Литвинов.

«До назначения первого заместителя министра сельского хозяйства возложить исполнение его обязанностей на Евгения Литвинова, начальника управления по развитию животноводства и технической политики. Постановление вступает в силу со дня подписания», — говорится в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации постановлении.

Обязанности перового зама министра Литвинов будет выполнять без отрыва от своей основной работы. На этой должности он сменил Александра Завалищина, который покинул пост в августе. 17 декабря Завалищину, проработавшему в структурах госвласти с 2000 года, должно исполниться 65 лет.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил исполняющего обязанности первого заместителя министра сельского хозяйства. Согласно подписанному 6 октября постановлению, им стал Евгений Литвинов. «До назначения первого заместителя министра сельского хозяйства возложить исполнение его обязанностей на Евгения Литвинова, начальника управления по развитию животноводства и технической политики. Постановление вступает в силу со дня подписания», — говорится в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации постановлении. Обязанности перового зама министра Литвинов будет выполнять без отрыва от своей основной работы. На этой должности он сменил Александра Завалищина, который покинул пост в августе. 17 декабря Завалищину, проработавшему в структурах госвласти с 2000 года, должно исполниться 65 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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