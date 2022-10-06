Дерипаска: политическое безумие закончится через 2,5-3 года

06 октября 2022 в 18:49 Размер текста - 17 +

Олег Дерипаска отмечает, что в мире главенствует политическое безумие Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Политическое мировое безумие закончится примерно через три года. Об это заявил российский миллиардер Олег Дерипаска. «Как только нынешнее безумие остановится, а, судя по всему, сил и запала у всех хватит еще на 2,5-3 года, то главным приоритетом у политиков, <…> будет серьезная переработка универсальных норм международного права, которые будут признаваться всем миром», — написал он в своем telegram-канале. Дерипаска отметил, что в настоящий момент в мире преобладает запредельный уровень вранья и фальсификации. Он подчеркивает. будто все начали забывать о таком понятии, как права человека и честное правосудие. Также миллиардер считает, что штаб-квартиру ООН также нужно переносить в разные страны, чтобы организация была «деполитизирована». Ранее Дерипаска отреагировал на западные санкции в отношении себя. Он отметил, что санкции, наложенные против России, через полтора года начнут действовать против тех, кто их вводил. Олег Дерипаска, как и многие другие российские предприниматели, попал под санкции Запада, введенные против РФ из-за начала спецоперации на Украине.

Политическое мировое безумие закончится примерно через три года. Об это заявил российский миллиардер Олег Дерипаска. «Как только нынешнее безумие остановится, а, судя по всему, сил и запала у всех хватит еще на 2,5-3 года, то главным приоритетом у политиков, <…> будет серьезная переработка универсальных норм международного права, которые будут признаваться всем миром», — написал он в своем telegram-канале. Дерипаска отметил, что в настоящий момент в мире преобладает запредельный уровень вранья и фальсификации. Он подчеркивает. будто все начали забывать о таком понятии, как права человека и честное правосудие. Также миллиардер считает, что штаб-квартиру ООН также нужно переносить в разные страны, чтобы организация была «деполитизирована». Ранее Дерипаска отреагировал на западные санкции в отношении себя. Он отметил, что санкции, наложенные против России, через полтора года начнут действовать против тех, кто их вводил. Олег Дерипаска, как и многие другие российские предприниматели, попал под санкции Запада, введенные против РФ из-за начала спецоперации на Украине.