В Тюмени жители собирают подписи против сноса микрорайона

06 октября 2022 в 19:07 Размер текста - 17 +

Жители добротных домов в микрорайоне Старой Зареки выступили против реновации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители тюменского микрорайона Старой Зареки выступили против сноса их района в рамках программы комплексного развития территорий. Скандал продолжается уже не первую неделю, и сегодня люди опубликовали петицию в социальной сети «Вконтакте». «Уважаемые граждане! Вопиющее нарушение закона и наших конституционных прав! Основной момент: наши новые, хорошие, добротные дома хотят снести на основании отсутствия центральной канализации! По программе КРТ для сноса аварийного жилья!», — пишет автор петиции Антонина Васильева. Девушка уверена, что если власти действительно снесут микрорайон Старой Зареки, то под угрозой окажется весь частный сектор Тюмени. Своей петицией она надеется привлечь внимание всего города к проблемам частного сектора Зареки. На момент публикации собрано 414 подписей. В администрацию города направлен запрос. Ранее URA.RU писало о том, что ряд городских территорий попадает под программу комплексного развития территорий. В ее рамках будет снесено более трехсот домов — как частных, так и многоквартирных. Жителей Старой Зареки такое положение вещей не устроило.

Жители тюменского микрорайона Старой Зареки выступили против сноса их района в рамках программы комплексного развития территорий. Скандал продолжается уже не первую неделю, и сегодня люди опубликовали петицию в социальной сети «Вконтакте». «Уважаемые граждане! Вопиющее нарушение закона и наших конституционных прав! Основной момент: наши новые, хорошие, добротные дома хотят снести на основании отсутствия центральной канализации! По программе КРТ для сноса аварийного жилья!», — пишет автор петиции Антонина Васильева. Девушка уверена, что если власти действительно снесут микрорайон Старой Зареки, то под угрозой окажется весь частный сектор Тюмени. Своей петицией она надеется привлечь внимание всего города к проблемам частного сектора Зареки. На момент публикации собрано 414 подписей. В администрацию города направлен запрос. Ранее URA.RU писало о том, что ряд городских территорий попадает под программу комплексного развития территорий. В ее рамках будет снесено более трехсот домов — как частных, так и многоквартирных. Жителей Старой Зареки такое положение вещей не устроило.