В ХМАО школьников учат баррикадировать двери партами

В школах ХМАО детей учат прятаться от вооруженных террористов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета В школе в Ижевске произошла стрельба

В Нижневартовске (ХМАО) прошли учебные тренировки, в которых школьников учили прятаться от террористов и баррикадировать двери партами. В пресс-службе мэрии города корреспонденту URA.RU пояснили, что после трагедии в Ижевске дети таким образом тренируются правильно реагировать в случае вооруженного нападения на школу.

«После трагедии в Ижевске в школах Нижневартовска приняты дополнительные меры безопасности, в том числе практическая отработка алгоритмов действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. Ученики и работники школ, погружаясь в определенную среду, на практике отрабатывают умения принимать правильные решения и четко действовать в условиях чрезвычайной ситуации. Баррикадирование партами входит в перечень основных действий на случай вооруженного нападения. Плановые учения ведутся во всех школах города», — уточнили в мэрии.

Директор департамента образования и молодежной политики округа Алексей Дренин в разговоре с корреспондентом агентства подчеркнул, что такие мероприятия после нападения ижевского стрелка ведутся во всех школах ХМАО. «Это не значит, что везде учатся только баррикадироваться. Это, по всей видимости, какой-то локальный кейс, а у нас существуют конкретные алгоритмы поведения в таких ситуациях. И они касаются всех: и школьников, и учителей, и охраны. Если такие тренировки с отработкой алгоритмов проводятся в комплексе, то все в порядке», — уточнил Дренин.

Ранее URA.RU писало о том, как в Екатеринбурге школьников учат прятаться во время стрельбы. Сотрудники клуба «Альфа» провели занятия по профилактике стрельбы в школе для учеников младших классов, которые завершились посещением лазертага.