В Минцифры рассказали, можно ли случайно попасть через Гослуги под мобилизацию

Минцифры РФ: через Госуслуги на СВО не попасть
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Поданное заявление на Госуслугах не является юридическим основанием для мобилизации Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Поданное заявление на Госуслугах о включении себя в добровольцы не является юридическим основанием для мобилизации. То есть, через портал не получится попасть под мобилизацию. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

«Даже если заявка на портале подана, являться в военкомат не обязательно», — подчеркнули в ведомстве. Их слова приводит Ридус. Также в ведомстве уточнили, что случайно попасть в зону проведения спецоперации не получится в любом случае.

Минцифры пришлось разъяснять данный момент после того, как в интернете разошлась история о том, будто парень случайно записался в добровольцы через Госуслуги. Он хотел ознакомиться с подробностями и случайно активировал запись, нажав по вкладке «продолжить».

Ранее в Госдуме нашли главных виновников ошибочной мобилизации в РФ. По словам председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, вина за ошибки лежит на военных комиссарах.

В России с 21 сентября введена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч человек.

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Поданное заявление на Госуслугах о включении себя в добровольцы не является юридическим основанием для мобилизации. То есть, через портал не получится попасть под мобилизацию. Об этом сообщили в Минцифры РФ. «Даже если заявка на портале подана, являться в военкомат не обязательно», — подчеркнули в ведомстве. Их слова приводит Ридус. Также в ведомстве уточнили, что случайно попасть в зону проведения спецоперации не получится в любом случае. Минцифры пришлось разъяснять данный момент после того, как в интернете разошлась история о том, будто парень случайно записался в добровольцы через Госуслуги. Он хотел ознакомиться с подробностями и случайно активировал запись, нажав по вкладке «продолжить». Ранее в Госдуме нашли главных виновников ошибочной мобилизации в РФ. По словам председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, вина за ошибки лежит на военных комиссарах. В России с 21 сентября введена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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