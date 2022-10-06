В Минцифры рассказали, можно ли случайно попасть через Гослуги под мобилизацию

Минцифры РФ: через Госуслуги на СВО не попасть

06 октября 2022 в 20:38 Размер текста - 17 +

Поданное заявление на Госуслугах не является юридическим основанием для мобилизации Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Поданное заявление на Госуслугах о включении себя в добровольцы не является юридическим основанием для мобилизации. То есть, через портал не получится попасть под мобилизацию. Об этом сообщили в Минцифры РФ. «Даже если заявка на портале подана, являться в военкомат не обязательно», — подчеркнули в ведомстве. Их слова приводит Ридус. Также в ведомстве уточнили, что случайно попасть в зону проведения спецоперации не получится в любом случае. Минцифры пришлось разъяснять данный момент после того, как в интернете разошлась история о том, будто парень случайно записался в добровольцы через Госуслуги. Он хотел ознакомиться с подробностями и случайно активировал запись, нажав по вкладке «продолжить». Ранее в Госдуме нашли главных виновников ошибочной мобилизации в РФ. По словам председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, вина за ошибки лежит на военных комиссарах. В России с 21 сентября введена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч человек.

Поданное заявление на Госуслугах о включении себя в добровольцы не является юридическим основанием для мобилизации. То есть, через портал не получится попасть под мобилизацию. Об этом сообщили в Минцифры РФ. «Даже если заявка на портале подана, являться в военкомат не обязательно», — подчеркнули в ведомстве. Их слова приводит Ридус. Также в ведомстве уточнили, что случайно попасть в зону проведения спецоперации не получится в любом случае. Минцифры пришлось разъяснять данный момент после того, как в интернете разошлась история о том, будто парень случайно записался в добровольцы через Госуслуги. Он хотел ознакомиться с подробностями и случайно активировал запись, нажав по вкладке «продолжить». Ранее в Госдуме нашли главных виновников ошибочной мобилизации в РФ. По словам председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, вина за ошибки лежит на военных комиссарах. В России с 21 сентября введена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч человек.