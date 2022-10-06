В Госдуме нашли главных виновников ошибочной мобилизации в РФ

Депутат Госдумы Нилов: военкоматы подвели Путина и Минобороны при мобилизации
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Ярослав Нилов уточнил, что военкоматы виновны в ошибках, связанные с частичной мобилизацией Фото:
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Мобилизация в России

В Госдуме нашли главных виновников ошибочной мобилизации в РФ — вина лежит на военных комиссарах и отдельных муниципалитетах страны. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

«Вина лежит на наших военных комиссарах и муниципалитетах в регионах, которые вместо того, чтобы подойти разумно, спокойно, гибко, начали гнаться за количеством и довели ситуацию до абсурда и точки кипения. Своей глупой позицией они подвели Верховного главнокомандующего и Минобороны, раскочегарив общество», — уточнил депутат. Его слова приводит издание «Подъем».

Также Нилов выступил с законопроектом о расширении критериев для отсрочки в рамках частичной мобилизации. Таким образом, он рассчитывает снять напряжение в обществе. Законопроект уже внесен в парламент.

Ранее партия ЛДПР предложила установить правила частичной мобилизации. Новый законопроект, позволит уточнить критерии отбора граждан в ходе частичной мобилизации. Там укажут круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва в армию.

Президент РФ Владимир Путин с 21 сентября ввел в стране частичную мобилизацию. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг информацию о 700 тысячах россиян, покинувших страну.

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В Госдуме нашли главных виновников ошибочной мобилизации в РФ — вина лежит на военных комиссарах и отдельных муниципалитетах страны. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов. «Вина лежит на наших военных комиссарах и муниципалитетах в регионах, которые вместо того, чтобы подойти разумно, спокойно, гибко, начали гнаться за количеством и довели ситуацию до абсурда и точки кипения. Своей глупой позицией они подвели Верховного главнокомандующего и Минобороны, раскочегарив общество», — уточнил депутат. Его слова приводит издание «Подъем». Также Нилов выступил с законопроектом о расширении критериев для отсрочки в рамках частичной мобилизации. Таким образом, он рассчитывает снять напряжение в обществе. Законопроект уже внесен в парламент. Ранее партия ЛДПР предложила установить правила частичной мобилизации. Новый законопроект, позволит уточнить критерии отбора граждан в ходе частичной мобилизации. Там укажут круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва в армию. Президент РФ Владимир Путин с 21 сентября ввел в стране частичную мобилизацию. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг информацию о 700 тысячах россиян, покинувших страну.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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