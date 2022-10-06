Партия «Новые люди» предложила усилить контроль за проведением частичной мобилизации

06 октября 2022 в 21:11 Размер текста - 17 +

В Госдуме предложили усилить общественный контроль за проведением частичной мобилизации в РФ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Депутаты фракции «Новые люди» в Госдуме внесли на рассмотрение парламента законопроект, который позволит усилить общественный контроль за проведением частичной мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба партии. Авторами инициативы стали депутаты Сардана Авксентьева, Владислав Даванков и Максим Гулин. «Проведение частичной мобилизации показало, что на местах много ошибок и волюнтаризма (принятия произвольных решений — прим. ред. URA.RU). А в законодательстве много пробелов. Введение в комиссии уполномоченных по правам человека, представителей политических партий и представителей общественности позитивно скажется на соблюдении прав призывников и их семей», — рассказала заместитель руководителя фракции «Новые люди» и автор инициативы Сардана Авксентьева. По ее словам, это поможет сделать призыв понятным, законным и открытым. Сама инициатива предполагает изменения в статью 27-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», которые позволят усилить общественный контроль за проведением частичной мобилизации. По словам депутатов, зачастую под призыв попадают многодетные отцы, люди, вышедшие из призывного возраста, а также граждане, страдающие хроническими заболеваниями. И новые поправки в законодательство позволили бы в состав призывных комиссий включить, например, уполномоченного по правам ребенка, которые бы отслеживали подобные моменты. Ранее партия «Новые люди» внесла на рассмотрение российского парламента поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», закрепляющие понятие «частичная мобилизация» и условия получения отсрочки. Помимо этого в партии «Новые люди» продолжает работать служба депутатской поддержки граждан по вопросам незаконной мобилизации. В России с 21 сентября введена частичная мобилизация. Всего планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты фракции «Новые люди» в Госдуме внесли на рассмотрение парламента законопроект, который позволит усилить общественный контроль за проведением частичной мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба партии. Авторами инициативы стали депутаты Сардана Авксентьева, Владислав Даванков и Максим Гулин. «Проведение частичной мобилизации показало, что на местах много ошибок и волюнтаризма (принятия произвольных решений — прим. ред. URA.RU). А в законодательстве много пробелов. Введение в комиссии уполномоченных по правам человека, представителей политических партий и представителей общественности позитивно скажется на соблюдении прав призывников и их семей», — рассказала заместитель руководителя фракции «Новые люди» и автор инициативы Сардана Авксентьева. По ее словам, это поможет сделать призыв понятным, законным и открытым. Сама инициатива предполагает изменения в статью 27-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», которые позволят усилить общественный контроль за проведением частичной мобилизации. По словам депутатов, зачастую под призыв попадают многодетные отцы, люди, вышедшие из призывного возраста, а также граждане, страдающие хроническими заболеваниями. И новые поправки в законодательство позволили бы в состав призывных комиссий включить, например, уполномоченного по правам ребенка, которые бы отслеживали подобные моменты. Ранее партия «Новые люди» внесла на рассмотрение российского парламента поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», закрепляющие понятие «частичная мобилизация» и условия получения отсрочки. Помимо этого в партии «Новые люди» продолжает работать служба депутатской поддержки граждан по вопросам незаконной мобилизации. В России с 21 сентября введена частичная мобилизация. Всего планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность.