В Кремле ответили на требования Зеленского к НАТО ударить по России ядерным оружием

Все страны мира должны обратить внимание на требования президента Украины Владимира Зеленского об ударах ядерным оружием по РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, украинский лидер хочет начала третьей мировой войны.
«США, Великобритания и страны ЕС должны обратить особое внимание на заявления Зеленского о превентивных ударах против РФ», — заявил Песков, передает РИА «Новости». Он отметил, что требование Зеленского — это призыв к началу третьей мировой войны.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО должна нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России». По его мнению, альянс должен пересмотреть порядок использования оружия.
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Все страны мира должны обратить внимание на требования президента Украины Владимира Зеленского об ударах ядерным оружием по РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, украинский лидер хочет начала третьей мировой войны. «США, Великобритания и страны ЕС должны обратить особое внимание на заявления Зеленского о превентивных ударах против РФ», — заявил Песков, передает РИА «Новости». Он отметил, что требование Зеленского — это призыв к началу третьей мировой войны. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО должна нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России». По его мнению, альянс должен пересмотреть порядок использования оружия.