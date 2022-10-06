В Кремле ответили на требования Зеленского к НАТО ударить по России ядерным оружием

Песков: заявления Зеленского о ядерных ударах по России нельзя оставлять без реакции всех стран
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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Песков потребовал, чтобы все страны мира обратили внимание на заявление Зеленского Фото:

Все страны мира должны обратить внимание на требования президента Украины Владимира Зеленского об ударах ядерным оружием по РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, украинский лидер хочет начала третьей мировой войны.

«США, Великобритания и страны ЕС должны обратить особое внимание на заявления Зеленского о превентивных ударах против РФ», — заявил Песков, передает РИА «Новости». Он отметил, что требование Зеленского — это призыв к началу третьей мировой войны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО должна нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России». По его мнению, альянс должен пересмотреть порядок использования оружия.

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Все страны мира должны обратить внимание на требования президента Украины Владимира Зеленского об ударах ядерным оружием по РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, украинский лидер хочет начала третьей мировой войны. «США, Великобритания и страны ЕС должны обратить особое внимание на заявления Зеленского о превентивных ударах против РФ», — заявил Песков, передает РИА «Новости». Он отметил, что требование Зеленского — это призыв к началу третьей мировой войны. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО должна нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России». По его мнению, альянс должен пересмотреть порядок использования оружия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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