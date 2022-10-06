В Кремле ответили на требования Зеленского к НАТО ударить по России ядерным оружием

Песков: заявления Зеленского о ядерных ударах по России нельзя оставлять без реакции всех стран

06 октября 2022 в 22:45 Размер текста - 17 +

Песков потребовал, чтобы все страны мира обратили внимание на заявление Зеленского Фото: Владимир Андреев © URA.RU Все страны мира должны обратить внимание на требования президента Украины Владимира Зеленского об ударах ядерным оружием по РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, украинский лидер хочет начала третьей мировой войны. «США, Великобритания и страны ЕС должны обратить особое внимание на заявления Зеленского о превентивных ударах против РФ», — заявил Песков, передает РИА «Новости». Он отметил, что требование Зеленского — это призыв к началу третьей мировой войны. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО должна нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России». По его мнению, альянс должен пересмотреть порядок использования оружия.

Все страны мира должны обратить внимание на требования президента Украины Владимира Зеленского об ударах ядерным оружием по РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, украинский лидер хочет начала третьей мировой войны. «США, Великобритания и страны ЕС должны обратить особое внимание на заявления Зеленского о превентивных ударах против РФ», — заявил Песков, передает РИА «Новости». Он отметил, что требование Зеленского — это призыв к началу третьей мировой войны. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО должна нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России». По его мнению, альянс должен пересмотреть порядок использования оружия.