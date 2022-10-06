Захарова: Запад руками Зеленского рискует уничтожить планету ядерной войной

06 октября 2022 в 23:09 Размер текста - 17 +

По словам Захаровой, Зеленский превратился в марионеточного монстра Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Запад разжигает ядерную войну, а президент Украины Владимир Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание украинского лидера о превентивном ударе НАТО по РФ. «Запад разжигает ядерную войну. Каждый человек на планете должен осознать, что накаченный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету», — написала Захарова в своем telegram-канале. Так официальный представитель МИД прокомментировала требование президента Украины к НАТО ударить по России ядерным оружием. О том, что НАТО должна нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России», ранее заявлял Зеленский. По его словам, альянс должен пересмотреть порядок использования оружия. В Кремле это высказывание назвали призывом к началу третьей мировой войны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал все страны не оставлять без внимания эти слова.

Запад разжигает ядерную войну, а президент Украины Владимир Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание украинского лидера о превентивном ударе НАТО по РФ. «Запад разжигает ядерную войну. Каждый человек на планете должен осознать, что накаченный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету», — написала Захарова в своем telegram-канале. Так официальный представитель МИД прокомментировала требование президента Украины к НАТО ударить по России ядерным оружием. О том, что НАТО должна нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России», ранее заявлял Зеленский. По его словам, альянс должен пересмотреть порядок использования оружия. В Кремле это высказывание назвали призывом к началу третьей мировой войны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал все страны не оставлять без внимания эти слова.