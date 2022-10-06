Медведев посоветовал психиатрам сделать Зеленскому трепанацию черепа

06 октября 2022 в 23:17 Размер текста - 17 +

Медведев: психиатры должны сделать Зеленскому трепанацию черепа Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо сделать трепанацию черепа, пока он не сделал хуже этому миру. Так заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление главы Украины о том, что НАТО должно нанести «превентивные» удары по РФ вместо того, чтобы «ждать ядерных ударов России». «Этому идиоту психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа. Пока он не натворил еще больших бед для своего народа и всех остальных», — написал Медведев в telegram-канале. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что все страны мира должны обратить внимание на требования Зеленского ударить по России ядерным оружием. Он подчеркнул, что требование Зеленского — это призыв к началу третьей мировой войны.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо сделать трепанацию черепа, пока он не сделал хуже этому миру. Так заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление главы Украины о том, что НАТО должно нанести «превентивные» удары по РФ вместо того, чтобы «ждать ядерных ударов России». «Этому идиоту психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа. Пока он не натворил еще больших бед для своего народа и всех остальных», — написал Медведев в telegram-канале. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что все страны мира должны обратить внимание на требования Зеленского ударить по России ядерным оружием. Он подчеркнул, что требование Зеленского — это призыв к началу третьей мировой войны.