В пермской мэрии произошло важное назначение

Первым замом Ленинского района Перми стал Александр Кетов

У Александра Котова 6 октября был первый день в новой должности, пока с приставкой и. о. Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Первым заместителем главы Ленинского района Перми стал сотрудник соседней мэрии — Александр Кетов, бывший начальник МКУ «Благоустройство Дзержинского района». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в городской администрации.

«У Александра Кетова сегодня [6 октября] был первый рабочий день. Пока он вступил в должность с приставкой и. о.», — рассказал источник в мэрии.

URA.RU отправило запрос в пресс-службу администрации Перми, ответа пока нет. Как только он поступит, информация обновится.

Предыдущий замглавы Ленинского района Денис Курышев уволился с должности и якобы возглавит управление автодорог по уборке центра города. Ранее в пресс-службе мэрии информацию о том, что Курышев переходит на работу в подведомственное минтрансу краевое учреждение «Управление автомобильных дорог и транспорта», подтвердили.

Отметим, что краевые власти забирают у мэрии Перми полномочие по уборке улиц в центре города. На эти цели в бюджете предусматривается свыше 2 млрд рублей. В рамках «Управления автомобильных дорог и транспорта» будет создано отдельное структурное подразделение, где будут работать почти 700 человек.

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Стал сотрудник соседнего района. Внерабочее время убирай. Просто нет ответа. Предыдущий уводился. Якобы возглавит КГУФ по уборке Центра