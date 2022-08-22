У мэра Перми отбирают еще одно важное полномочие

23 августа 2022 в 17:48 Размер текста - 17 +

Для уборки улиц власти покупают 124 единицы техники Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Полномочия по уборке улиц в центре Перми вслед за градостроительством переходят с местного на краевой уровень. На эти цели в бюджете края на 2023—2024 годы предусматривается 2,195 млрд рублей. Убирать улицы будет функционирующее при краевом минтрансе КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта». Информация об этом содержится в законопроекте о поправках в бюджет Пермского края, который опубликован на портале заксобрания. «Увеличение расходов регионального бюджета производится в связи с перераспределением с 1 января 2023 года полномочий в части выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети центрального планировочного района Перми между органами государственной власти Пермского края и органами местного самоуправления Пермского городского округа», — говорится в финансово-экономическом обосновании к поправкам. В рамках «Управления автомобильных дорог и транспорта» будет создано отдельное структурное подразделение, где будут трудиться 698 человек. В 2022 году КГБУ выделяется 1,1 млрд рублей, в 2024 году — 1,095 млрд рублей. Также для осуществления новых полномочий учреждение намерено взять в лизинг 124 единицы техники. В месяц на эти цели будет уходить по 28,5 млн рублей в течение пяти лет. Такие расчеты предоставило АО «Сбербанк Лизинг». Власти купят 22 коммунальные дорожные машины, семь экскаваторов, 14 мини-погрузчиков, девять универсальных подметальных машин, семь подметально-вакуумных машин и ряд другой техники. Ранее власти критиковали работу подрядчиков по уборке центра Перми от снега. Только в январе подрядчиков оштрафовали на 9 млн рублей. Работу пришлось инспектировать лично губернатору края Дмитрию Махонину, который просил подключиться к проблеме министра транспорта Прикамья. Обсуждалось создание муниципального учреждения, которое занималось бы этой деятельностью, но от этой идеи отказались в связи с нехваткой финансирования. В 2022 году мэрия окончательно лишилась полномочий в сфере градостроительства. Они также были переданы на краевой уровень. Возглавлявший КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Сергей Вешняков в середине августа был назначен министром транспорта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полномочия по уборке улиц в центре Перми вслед за градостроительством переходят с местного на краевой уровень. На эти цели в бюджете края на 2023—2024 годы предусматривается 2,195 млрд рублей. Убирать улицы будет функционирующее при краевом минтрансе КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта». Информация об этом содержится в законопроекте о поправках в бюджет Пермского края, который опубликован на портале заксобрания. «Увеличение расходов регионального бюджета производится в связи с перераспределением с 1 января 2023 года полномочий в части выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети центрального планировочного района Перми между органами государственной власти Пермского края и органами местного самоуправления Пермского городского округа», — говорится в финансово-экономическом обосновании к поправкам. В рамках «Управления автомобильных дорог и транспорта» будет создано отдельное структурное подразделение, где будут трудиться 698 человек. В 2022 году КГБУ выделяется 1,1 млрд рублей, в 2024 году — 1,095 млрд рублей. Также для осуществления новых полномочий учреждение намерено взять в лизинг 124 единицы техники. В месяц на эти цели будет уходить по 28,5 млн рублей в течение пяти лет. Такие расчеты предоставило АО «Сбербанк Лизинг». Власти купят 22 коммунальные дорожные машины, семь экскаваторов, 14 мини-погрузчиков, девять универсальных подметальных машин, семь подметально-вакуумных машин и ряд другой техники. Ранее власти критиковали работу подрядчиков по уборке центра Перми от снега. Только в январе подрядчиков оштрафовали на 9 млн рублей. Работу пришлось инспектировать лично губернатору края Дмитрию Махонину, который просил подключиться к проблеме министра транспорта Прикамья. Обсуждалось создание муниципального учреждения, которое занималось бы этой деятельностью, но от этой идеи отказались в связи с нехваткой финансирования. В 2022 году мэрия окончательно лишилась полномочий в сфере градостроительства. Они также были переданы на краевой уровень. Возглавлявший КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Сергей Вешняков в середине августа был назначен министром транспорта.