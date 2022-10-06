Патриарх Кирилл призвал россиян два дня молиться за здоровье Путина

06 октября 2022 в 23:40 Размер текста - 17 +

Патриарх Кирилл призвал молиться о здоровье Путина 7 и 8 октября Фото: Антон Белицкий © URA.RU Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил духовенству и верующим «молиться о здравии» президента РФ Владимира Путина в течение двух дней в честь его 70-летия. Об этом говорится в циркулярном письме, которым Управление делами Московской Патриархии разослало епархиальным архиереям на территории России. «7 октября с. г. Президенту России Владимиру Владимировичу Путину исполняется 70 лет со дня рождения. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывает всех архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян вознести в этот день усердную домашнюю молитву о здравии Главы Государства Российского», — написано в сообщении, опубликованном на сайте патриархии. Также помолиться за главу государства предложили 8 октября — в день памяти преподобного Сергия Радонежского. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что хоть протоколом не предусмотрены поздравления Владимира Путина с Днем Рождения от глав государств, тем не менее, они могут поздравить его. Он отметил, что 7 октября станет для Путина напряженным днем.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил духовенству и верующим «молиться о здравии» президента РФ Владимира Путина в течение двух дней в честь его 70-летия. Об этом говорится в циркулярном письме, которым Управление делами Московской Патриархии разослало епархиальным архиереям на территории России. «7 октября с. г. Президенту России Владимиру Владимировичу Путину исполняется 70 лет со дня рождения. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывает всех архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян вознести в этот день усердную домашнюю молитву о здравии Главы Государства Российского», — написано в сообщении, опубликованном на сайте патриархии. Также помолиться за главу государства предложили 8 октября — в день памяти преподобного Сергия Радонежского. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что хоть протоколом не предусмотрены поздравления Владимира Путина с Днем Рождения от глав государств, тем не менее, они могут поздравить его. Он отметил, что 7 октября станет для Путина напряженным днем.