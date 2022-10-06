В Кремле сообщили, будут ли поздравлять Путина главы стран

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Владимир Путин на собрании законодателей. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимиру Путину исполнится 70 лет Фото:

Протоколом не предусмотрены поздравления президента РФ Владимира Путина с днем рождения от глав государств, но они могут поздравить его. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Как правило, протокол этого никогда не предусматривает. И подарки обычно передаются по линии протоколов. Но разумеется, все друг друга не одно десятилетие знают. Наверняка по-человечески будут поздравлять», — сказал Песков. Так он ответил на вопрос, будут ли поздравлять президента главы других стран. По словам Пескова, у президента 7 октября будет напряженный день. Информацию передает корреспондент URA.RU.

Путин отмечает день рождения 7 октября, в этот день ему исполнится 70 лет. Ранее Песков сказал, что у Путина запланированы рабочие мероприятия на пятницу.

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Протоколом не предусмотрены поздравления президента РФ Владимира Путина с днем рождения от глав государств, но они могут поздравить его. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Как правило, протокол этого никогда не предусматривает. И подарки обычно передаются по линии протоколов. Но разумеется, все друг друга не одно десятилетие знают. Наверняка по-человечески будут поздравлять», — сказал Песков. Так он ответил на вопрос, будут ли поздравлять президента главы других стран. По словам Пескова, у президента 7 октября будет напряженный день. Информацию передает корреспондент URA.RU. Путин отмечает день рождения 7 октября, в этот день ему исполнится 70 лет. Ранее Песков сказал, что у Путина запланированы рабочие мероприятия на пятницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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