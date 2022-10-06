В ЯНАО установили теплые остановки

В Салехарде устанавливают теплые остановки
В Салехарде (ЯНАО) установили еще три теплые остановки. Об этом говорится в telegram-канале администрации Салехарда.
«Все остановки отапливаемые, оснащены USB-розетками и камерами видеонаблюдения. Их подключат в ближайшее время», — сообщается в публикации.
До конца года в городе планируется установка еще семи отапливаемых павильонов. Дополнительно обновили несколько «холодных» остановок.
Ранее URA.RU писало, что в Ноябрьске установили первую теплую остановку. Новый остановочный комплекс выпущен ямальским предприятием.
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