06 октября 2022
05 октября 2022

В ЯНАО установили теплые остановки

© Служба новостей «URA.RU»
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Теплые остановочные павильоны. Сургут , теплая остановка, остановочный павильон
В Салехарде устанавливают теплые остановки Фото:

В Салехарде (ЯНАО) установили еще три теплые остановки. Об этом говорится в telegram-канале администрации Салехарда.

«Все остановки отапливаемые, оснащены USB-розетками и камерами видеонаблюдения. Их подключат в ближайшее время», — сообщается в публикации.

До конца года в городе планируется установка еще семи отапливаемых павильонов. Дополнительно обновили несколько «холодных» остановок.

Ранее URA.RU писало, что в Ноябрьске установили первую теплую остановку. Новый остановочный комплекс выпущен ямальским предприятием.

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В Салехарде (ЯНАО) установили еще три теплые остановки. Об этом говорится в telegram-канале администрации Салехарда. «Все остановки отапливаемые, оснащены USB-розетками и камерами видеонаблюдения. Их подключат в ближайшее время», — сообщается в публикации. До конца года в городе планируется установка еще семи отапливаемых павильонов. Дополнительно обновили несколько «холодных» остановок. Ранее URA.RU писало, что в Ноябрьске установили первую теплую остановку. Новый остановочный комплекс выпущен ямальским предприятием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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