06 октября 2022

Полиция опровергла фейк о розыске дезертиров из военной части Херсона

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Схрон с оружием на окраине Херсона. Украина, Херсонская область, военная полиция, тайник, схрон с оружием
В полиции назвали фейком информацию о дезертирах в Херсонской области Фото:

Информация о розыске полицией военных, якобы сбежавших из воинской части в Херсонской области, является фейком. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

«Сегодня в ряде telegram-каналов были распространены сообщения, что на территории республики Крым подразделения полиции проводят мероприятия по розыску военнослужащих, которые совершили побег из воинской части в Херсонской области. Указанная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее в сети появилась ориентировка на 13 вооруженных бойцов, которые якобы сбежали из воинской части под Херсоном. В Донбассе, Херсоне и Запорожье прошли референдумы, на которых жители проголосовали за вхождение в состав РФ. Эти регионы были освобождены в рамках российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. 6 октября власти РФ опубликовали измененную Конституцию России с новыми территориями.

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Информация о розыске полицией военных, якобы сбежавших из воинской части в Херсонской области, является фейком. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. «Сегодня в ряде telegram-каналов были распространены сообщения, что на территории республики Крым подразделения полиции проводят мероприятия по розыску военнослужащих, которые совершили побег из воинской части в Херсонской области. Указанная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Ранее в сети появилась ориентировка на 13 вооруженных бойцов, которые якобы сбежали из воинской части под Херсоном. В Донбассе, Херсоне и Запорожье прошли референдумы, на которых жители проголосовали за вхождение в состав РФ. Эти регионы были освобождены в рамках российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. 6 октября власти РФ опубликовали измененную Конституцию России с новыми территориями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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