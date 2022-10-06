Полиция опровергла фейк о розыске дезертиров из военной части Херсона

07 октября 2022 в 01:40 Размер текста - 17 +

В полиции назвали фейком информацию о дезертирах в Херсонской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Информация о розыске полицией военных, якобы сбежавших из воинской части в Херсонской области, является фейком. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. «Сегодня в ряде telegram-каналов были распространены сообщения, что на территории республики Крым подразделения полиции проводят мероприятия по розыску военнослужащих, которые совершили побег из воинской части в Херсонской области. Указанная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Ранее в сети появилась ориентировка на 13 вооруженных бойцов, которые якобы сбежали из воинской части под Херсоном. В Донбассе, Херсоне и Запорожье прошли референдумы, на которых жители проголосовали за вхождение в состав РФ. Эти регионы были освобождены в рамках российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. 6 октября власти РФ опубликовали измененную Конституцию России с новыми территориями.

Информация о розыске полицией военных, якобы сбежавших из воинской части в Херсонской области, является фейком. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. «Сегодня в ряде telegram-каналов были распространены сообщения, что на территории республики Крым подразделения полиции проводят мероприятия по розыску военнослужащих, которые совершили побег из воинской части в Херсонской области. Указанная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Ранее в сети появилась ориентировка на 13 вооруженных бойцов, которые якобы сбежали из воинской части под Херсоном. В Донбассе, Херсоне и Запорожье прошли референдумы, на которых жители проголосовали за вхождение в состав РФ. Эти регионы были освобождены в рамках российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. 6 октября власти РФ опубликовали измененную Конституцию России с новыми территориями.